النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۷مشاهدات
‍ پ

تسجيل نحو 3400 إصابة جديدة بكوفيد 19 في أخطر تفش للفيروس منذ عامين

سجلت الصين 3393 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، حسب لجنة الصحة الوطنية، أي ضعف عدد الحالات التي أحصتها في اليوم السابق، وذلك في وقت تواجه البلاد أخطر تفش للفيروس منذ عامين.
رمز الخبر: ۶۴۲۹۸
تأريخ النشر: 13 March 2022

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاحد تسجيل 3393 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أي ضعف عدد الحالات التي أحصتها في اليوم السابق، وذلك في وقت تواجه البلاد أخطر تفش للفيروس منذ عامين.

وفي ضوء ارتفاع عدد الإصابات في كل أنحاء البلاد، أغلقت السلطات المدارس في شنغهاي وفرضت حجرًا في كثير من المدن الشمالية الشرقية، في وقت تعمل فيه نحو 19 مقاطعة على احتواء بؤر تفش محلية للمتحورين “أوميكرون” و”دلتا”.

وفُرض إغلاق جزئي في مدينة جيلين في شمال شرق الصين، وفق ما أعلن مسؤول الأحد، بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19.

وقال تشانغ يان، مسؤول الصحة في جيلين، خلال مؤتمر صحافي، إن تفشي الإصابات يظهر أن "انتشار المتحور أوميكرون خفي وشديد العدوى وسريع ويصعب اكتشافه في المراحل المبكرة".

وقال مسؤولون محليون إن سكان جيلين خضعوا لست جولات من الاختبارات الجماعية. وسجلت هذه المدينة الأحد 500 إصابة بالمتحور أوميكرون.

وتم الجمعة إغلاق مدينة تشانغتشون المجاورة، وهي قاعدة صناعية تضم تسعة ملايين شخص.

وأفادت وسائل إعلام حكومية بأن عمدة جيلين ورئيس لجنة الصحة في تشانغتشون أقيلا من وظيفتيهما السبت.

وتم إغلاق مدينتي سيبينغ ودونهوا، وكلاهما في مقاطعة جيلين، يومي الخميس والجمعة، وفقا لتقارير رسمية.

كذلك، قالت السلطات المحلية إن مدينة هونتشون، المتاخمة لروسيا وكوريا الشمالية، أُغلِقت في الأول من مارس. وذكرت وكالة شينخوا السبت أنه تم بناء ثلاثة مستشفيات موقتة في المدينة لعلاج مرضى كوفيد-19.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
زيلينسكي: روسيا خسرت آلافًا من جنودها ومعداتها وشحنات المساعدات اقتربت من ​ماريوبول​
وزير الداخلية ورئيس الأركان يزوران محافظة كربلاء المقدسة للاطلاع على خطة الزيارة الشعبانية
عسكريون روس يقومون بتسليم مساعدات إنسانية للمناطق السكنية في ضواحي كييف
وزارة حقوق الإنسان: جرائم الإعدامات الجماعية بالسعودية حدثت بغطاء أمريكي
سلطات كييف تعلن ترتيبًا لفتح 14 ممرًا إنسانيًا من مدن أوكرانية محاصرة
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة تابع للقوات الأوكرانية بقذيفة موجّهة
مؤتمر لدار الإفتاء في بغداد رفضًا للتطبيع ودعمًا للقضية الفلسطينية
الجيش الروسي يستهدف قاعدة عسكرية عند الحدود مع بولندا يضم مدربين من الناتو
هيئة الأركان: قواتنا تواصل تنفيذ مهام قتالية لاستعادة منطقة تشيرنيهيف
الطوارئ الروسية تسلم أكثر من 330 طناً من المساعدات الإنسانية لسكان دونباس خلال يومين
عمدة كييف: مستعدون للقتال ونواصل تأمين خروج المدنيين من المدينة
الجيش يعلن إخراج 3687 منشأة عسكرية أوكرانية عن الخدمة وتدمير نحو 100 طائرة و128 مسيرة
تسجيل نحو 3400 إصابة جديدة بكوفيد 19 في أخطر تفش للفيروس منذ عامين
تظاهرات غاضبة في البحرين تنديدًا بالإعدامات الجماعية في السعودية
ترامب: بايدن يتوسل الرحمة من السعودية وإيران وفنزويلا
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 12-03-2022
مصادر استخباراتية عراقیة تكشف اسم خليفة "داعش"الجديد
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لقصف مدرعة أوكرانية بقذيفة مدفعية موجهة بالليزر
وزير النفط: صادراتنا النفطية ازدادت في اصعب ظروف الحظر
البخيتي: لن تتوقف عن استهداف المنشآت النفطية للعدوان حتى رفع الحصار
وزارة التجارة تطمئن بشأن المخزون الاستراتيجي من الحنطة
الخطوط الجوية التركية تلغي 407 رحلات في إسطنبول بسبب سوء الاحوال الجوية
نائبة الرئيس الأميركي: سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو
منتدى أنطاليا.. الناتو يهدد بزيادة الضغط على روسيا بالعقوبات
وزارة الدفاع تعلن السيطرة على مناطق جديدة وإسقاط عدة طائرات أوكرانية
الحركة الأسيرة تدعو الأسرى للاستعداد للمعركة الاستراتيجية المرتقبة
لبنان المقاوم سيبقى مرفوع الرأس وعلى أميركا أن تيأس من لبنان الخاضع
السلطات تُعلن إعدام81 شخصاً بتهمة "التورط في الإرهاب"
زعيمة هونغ كونغ: لم نتجاوز ذروة كورونا حتى الآن
نظام "بيدو" الصيني يدخل مرحلة جديدة من الخدمات المستقرة والتطور السريع