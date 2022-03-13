البرهان يلتقي وفد الجالية السودانية بالإمارات ويشيد بدورهم في رفد اقتصاد البلاد

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان وفد الجالية السودانية في الإمارات بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ووزير الخارجية، واشاد بدورهم برفد اقتصاد البلاد.

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان بمقر إقامته بفندق قصر المؤتمرات بأبوظبي امس السبت، وفد الجالية السودانية في الإمارات بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل ابراهيم، ووزير الخارجية المكلف علي الصادق.

وأكد البرهان حرص الحكومة وإهتمامها بقضايا الجاليات السودانية في دول المهجر، مشيداً بدور ومساهمات المغتربين السودانيين في رفد اقتصاد البلاد.

وقدم رئيس مجلس السيادة شرحاً مفصلاً عن الأوضاع الراهنة في السودان والمساعي المبذولة لتحقيق التوافق الوطني بما يسهم في تعزيز واستقرار الفترة الإنتقالية.

ووجه البرهان، الوزراء المرافقين له، بتذليل العقبات والتحديات التي تواجه الجالية السودانية في الإمارات.

بدوره، أوضح رئيس الجالية السودانية في الإمارات الأمين جعفر احمد طه، في تصريح صحفي، ان اللقاء تناول التحديات التي تواجه الجالية وكيفية إيجاد الحلول المناسبه لها.

وأضاف ان الوزراء المرافقين لرئيس مجلس السيادة تعهدوا بالتواصل مع المغتربين عبر أجسام الجالية لبحث القضايا التي تهم المغتربين حتى يتمكنوا من الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ان الوفد يمثل مكونات الجالية السودانية بدولة الإمارات.

ووصف رئيس الجالية السودانية بالإمارات لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالمفيد والمثمر.

المصدر:يونيوز