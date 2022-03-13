حرس الثورة الاسلامية يعلن استهداف "المركز الاستراتيجي الصهيوني" في اربيل بصواريخ دقيقة

أصدرت "العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية" بيانًا، بشأن الهجوم الصاروخي على اربيل بكردستان شمال العراق الليلة الماضية، معلنًا استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" في المدينة بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس.

وقال حرس الثورة إن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، محذرًا "الكيان الصهيوني الاجرامي من أن تكرار أي اعمال شريرة سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة".

وأضاف بيان الحرس: "نؤكد للشعب الإيراني العظيم أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ولن يسمحوا لأحد بتهديده أو الهجوم عليه".

وفي ما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، تم مساء امس استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري .

مرة أخرى نحذر الكيان الصهيوني الاجرامي من أن تكرار أي اعمال شريرة سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة.

كما نؤكد للشعب الإيراني العظيم أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ولن يسمحوا لأحد بتهديده أو الهجوم عليه.

المصدر:يونيوز