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وزارة الأمن تعلن تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية في محافظة أذربيجان الغربية

أفادت مديرية الأمن الإيرانية في محافظة أذربيجان، بتتفكيك شبكة تجسس تعمل لصالح الموساد الاسرائيلي، غرب إيران.
رمز الخبر: ۶۴۲۹۲
تأريخ النشر: 13 March 2022

وقال مدير عام المخابرات الإيرانية في محافظة أذربيجان الغربية إنه خلال الشهر الماضي، وجّهت قواتنا الأمنية ضربات موجعة لأكبر شبكة تجسس تابعة للكيان الصهيوني في هذه المحافظة.

وكشف أن "شبكة التجسس حاولت تنفيذ أعمال تخريبية داخل إيران من خلال توظيف عدد من البلطجية، لكن تم إفشال هذه المخططات وتوجيه الضربة اللازمة للشبكة من قبل العناصر الأمنية ويقظتها الدائمة".

وأضاف ان "البلطجية الذين جندهم جهاز استخبارات الكيان الصهيوني واستأجرهم في هذه الشبكة كانوا ينوون القيام بأعمال تخريبية لإغراءات مادية فقط".

وتابع: "عندما نتحدث عن البلطجية، لا نتكلم بالمعنى العام للكلمة، أي الأشخاص الذين يخلون بنظم المجتمع من خلال اعمال تخريبية، بل نعتبر من يهدد المجتمع في القضايا الاقتصادية والحدودية والسياسية والأمنية، ويضغط على الناس أنه بلطجي أيضا".

كما أعلن المسؤول الأمني عن تفكيك أكبر عصابة تهريب أسلحة وذخائر في المحافظة كانت تهدف إلى القيام بأعمال تخريبية على الحدود، وأيضا في سائر المحافظات وسط البلد.

وأكد انه تم القضاء عليهم منذ أكثر من شهرين، فيما وجه قائد الثورة الاسلامية في ايران الامام السيد علي الخامنئي رسالة شكر لقوات الأمن الإيرانية بهذا الصدد.

المصدر:يونيوز

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