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مكافحة الإرهاب في كردستان: استهداف أربيل بـ 12 صاروخاً باليستياً من خارج العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أن القوات الأمنية شرعت بفتح تحقيق بحادث القصف الذي استهدف مدينة أربيل، فيما قال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان، إن استهداف أربيل جرى بـ 12 صاروخًا باليستيًا من خارج العراق.
رمز الخبر: ۶۴۲۹۱
تأريخ النشر: 13 March 2022

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أن القوات الأمنية شرعت بفتح تحقيق بحادث القصف الذي استهدف مدينة أربيل.

وذكرت الخلية في بيان، أن "مدينة اربيل تعرضت بعد منتصف ليلة السبت - الاحد الى هجوم بعدد من الصواريخ سقطت في مواقع مختلفة"، لافتة إلى أن "القوات الأمنية شرعت بفتح تحقيق بالحادث".

وأضافت أن "هذه الأعمال غير المبررة سيكون مصيرها الخسران وسينال مرتكبوها جزاءهم العادل".

من جانبه، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان، استهداف أربيل بـ 12 صاروخًا باليستيًا من خارج العراق.

وقال الجهاز في بيان أنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخًا باليستيًا"، مبينًا أن "الصواريخ كانت متجهة الى القنصلية الأمريكية في اربيل".

وأوضح أنه "لا توجد خسائر بالارواح ما عدا خسائر مادية"، مؤكدًا ان "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق واقليم كردستان وتحديدًا من جهة الشرق".

على الاثر، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الاعتداء الذي استهدف اربيل وروع سكانها هو تعدٍ على أمن شعبنا.

وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر": "تابعنا مع الاخ رئيس حكومة اقليم كردستان تطورات الموقف، وستقوم قواتنا الأمنية بالتحقيق في هذا الهجوم وسنتصدى لاي مساس بأمن مدننا وسلامة مواطنينا".

المصدر:يونيوز

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