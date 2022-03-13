اكتشاف أقدم جسر في العالم بمدينة كرسوا الاثرية شمال محافظة الناصرية يعود للحقبة السومرية

السلطات العراقية تعلن اكتشاف أقدم جسر في العالم بمدينة كرسوا الاثرية شمال محافظة الناصرية وهو احد المواقع الاثرية المهمة التي تعود للألفية الثانية قبل الميلاد للحقبة السومرية.

تمكنت السلطات المختصة في العراق من اكتشاف أقدم جسر في العالم بمدينة كرسوا الاثرية شمال محافظة الناصرية.

وتعد هذه المدينة احدى المواقع الاثرية المهمة التي تعود للالفية الثانية قبل الميلاد للحقبة السومرية.

وقالت نائب مدير البعثة البريطانية فاطمة ياسر، ان هذا الجسر من اقدم الجسور الموجودة في العالم وليس فقط في العراق وهو مازال موجود حتى هذه اللحظة.

واضافت: هذا الجسر كان حلقة وصل ما بين دولة لكش والعاصمة الدينية لدولة لكش وهي ما تسمى حاليا تلو.

واكملت: من اجمل الاكتشافات في هذا الجسر هي الكتابات التي ترجع الى عهد اور ابن هوديا حاكم مدينة لكش وتم اكتشاف هذة الكتابات عن طريق الصدفة اثناء تنظيف الاسس لهذه الجدران.

من جانبها، قالت العضو في البعثة البريطانية برو تورن: "نحن الان في احدى المناطق الاثرية في محافظة ذي قار. عثرنا على العديد من القطع الاثرية وعلى اقدم جسر في العالم".

الى ذلك، بيّن مدير مفتشية آثار ذي قار عامر عبد الرزاق، أن "هذا الجسر بني بحدود عام 1400 قبل الميلاد. هو عبارة عن جسر على قناة مائية وكان يوزع المياه وايضا جسر معبرا الى المشاة للدخول الى المدينة."

بدوره، أوضح مدير بعثة المتحف البريطاني سياستيان ري، أنه في "كل عام نعمل لمدة شهرين في هذا المكان، وهذا الموسم خلال الحفريات تمكنا من فتح مربعات في كل مكان في تلو وليس فقط في الجسر".

المصدر:يونيوز