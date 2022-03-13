بن حبتور: التأكيد على اجتثاث أحلام الغزاة في احتلال اليمن

أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني عبد العزيز بن حبتور حرص اليمن على "تحقيق السلام العادل والمشرف، واجتثاث أحلام الغزاة في احتلال اليمن ونهب ثرواته والسيطرة على قراره المستقل".

أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية عبد العزيز بن حبتور حرص اليمن على "تحقيق السلام العادل والمشرف، واجتثاث أحلام الغزاة في احتلال اليمن ونهب ثرواته والسيطرة على قراره المستقل".

وأوضح رئيس الوزراء خلال ترؤسه الاجتماع التقييمي للجنة المركزية لحملة إعصار اليمن بالعاصمة صنعاء، أن "إعصار اليمن يأتي في العام الثامن ليوحد القدرات المندفعة في اتجاه المعركة المصيرية مع التحالف السعودي الأمريكي."

وقال بن حبتور ان "اليمنيين يظهرون في العام الثامن ومن خلال حملة إعصار اليمن عزمهم وتلاحمهم في مواجهة قوى التحالف".

يشار الى ان اجتماع اللجنة المركزية لإعصار اليمن تدارس مستوى التقدم في أنشطة حملة إعصار اليمن على المستويين الشعبي والرسمي.

المصدر:يونيوز