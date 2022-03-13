وزارة الدفاع تحذر من تدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا

حذرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، من تدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا، مؤكدة أن كييف لا زالت ترفض إجلاء المدنيين إلى روسيا.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن "الوضع الإنساني في أوكرانيا يستمر في التدهور بسرعة، وقد وصل في بعض المدن إلى درجة كارثية".

وأشارت إلى أن "مئات الآلاف من الناس، بما في ذلك المواطنين الأجانب، تم اعتقالهم من قبل القوميين (الأوكرانيين) في ماريوبول". ولافتةً الى ان "خلال نهاية اليوم، تم تسجيل 19963 طلبا من مواطني أوكرانيا بهدف إخلائهم".

وأضافت الوزارة أن مؤسسات "تطبيق القانون والأنظمة القضائية في أوكرانيا مشلولة ولا تؤدي وظائفها، وقد أوقفت المحاكم أنشطتها".

وبيّنت أن "الجانب الأوكراني ينتهك الاتفاقات الخاصة بفتح جهات الاتصال"، وأنه "تم إخطار كيف وتشيرنيغوف وخاركيف وسومي وماريوبول"، مشيرةً إلى أن "المواطنين في ماريوبول تعرضوا لإطلاق نار مكثف في اتجاه الممرات الإنسانية يوم السبت الماضي".

المصدر:يونيوز