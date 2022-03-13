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زيلينسكي: روسيا لن تقهرنا وجميع الممرات التي تمت الموافقة عليها يوم السبت نجحت

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا تلتزم بالعنف فقط وحيثما تحل فالأحلام مستحيلة، وتابع قائلًا "لن يقهرنا الهجوم الروسي".
رمز الخبر: ۶۴۲۸۷
تأريخ النشر: 13 March 2022

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية لن يقهرنا.

وأضاف زيلينسكي في كلمة متافزة، أن روسيا تلتزم بالعنف فقط وحيثما تحل فالأحلام مستحيلة، وسط فرض دول عديدة المزيد من العقوبات لكبح جماح موسكو وتراجعها عن شن هجمات عسكرية تجاه أوكرانيا.

وأشار الى أن "روسيا تجند "مرتزقة" في الحرب ضدنا"، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بإجراءات وعقوبات أقوى ضد روسيا.

من جهة أخرى، أكد زيلينسكي، أن جميع الممرات التي تمت الموافقة عليها يوم السبت نجحت.

وقال زيلينسكي إن "جميع الممرات الإنسانية التي تمت الموافقة عليها، نجحت. تمكنا من إخراج 12 ألف و729 شخص. والمساعدات الإنسانية لمدينة ماريوبول يجب أن تصل غدا".

وكان رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، قال السبت، إن بعض المدن الأوكرانية تواجه أزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية مع استمرار تدهور الوضع الإنساني في جميع أنحاء البلاد، مشيرا لاستمرار رفض كييف لإجلاء المدنيين إلى روسيا.

وقال ميزنتسيف: "الوضع الإنساني في أوكرانيا للأسف، يستمر في التدهور وله أبعاد كارثية في بعض المدن. مضيفا أن القوات المسلحة القومية تقوم بزرع القنابل في الأحياء السكنية وتدمير الجسور والطرق.

وبين أنه "من بين الطرق العشر التي اقترحناها، أضاف الجانب الأوكراني أيضًا مسارًا آخر - في اتجاه جيتومير. وفي الوقت نفسه، لم تؤكد كييف مرة أخرى على [تفعيل] أي ممر إنساني إلى الاتحاد الروسي، الأمر الذي يثبت مرة أخرى عدم اكتراث الحكومة الحالية بشعبها"، وفق وصفه.

المصدر:يونيوز

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