تشاووش أوغلو يواصل لقاءاته الثنائية في منتدى أنطاليا الدبلوماسي لبحث المستجدات الدولية

يواصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لقاءاته الثنائية في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي تنعقد أعماله بين 11 ـ 13 آذار/مارس تحت شعار "إعادة بناء الدبلوماسية".

واصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت، لليوم الثاني على التوالي إجراء لقاءات ثنائية مع نظرائه والمسؤولين المشاركين في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

والتقى تشاووش أوغلو، ممثل السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، فضلاً عن وزيري الخارجية، البروناوي إريوان يوسف، والسيشلي سيلفستر راديغوندي، ورئيس حزب "حركة الحقوق والحريات" البلغاري مصطفى قره ضايي.

وتناول تشاووش أوغلو مع المسؤولين المستجدات على الساحة الدولية، وخاصة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

الى ذلك، التقى تشاووش أوغلو وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال لقائه نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، قال وزير الخارجية التركي، إن بلاده تدعم المسار الديمقراطي في ليبيا وتقف إلى جانب شعبها.

كما التقى الوزير التركي نظيره الأرميني آرارات ميرزويان وشكره على تلبية دعوته لحضور منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

والجمعة، انطلقت أعمال النسخة الثانية من المنتدى بولاية أنطاليا جنوبي تركيا في مركز "نيست" للمعارض والمؤتمرات، بين 11 ـ 13 مارس/ آذار الجاري، تحت شعار "إعادة بناء الدبلوماسية"، فيما تشارك وكالة الأناضول فيه بوصفها "شريكا إعلاميا".​

المصدر:يونيوز