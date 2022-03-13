الولايات المتحدة تسلم المغرب نظامين استشفائيين ميدانيين للتصدي لجائحة كورونا

منحت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قيادتها العسكرية في إفريقيا، هبة للمغرب هي عبارة عن نظامين استشفائيين ميدانيين.

قدّمت الولايات المتحدة من خلال القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا AFRICOM هبة عبارة عن نظاماين استشفائيين ميدانيين لوزارة الصحة المغربية خلال حفل نُظّم بالمستودع اللوجستي التابع للوزارة بسلا.

والنظام الأول هو عبارة عن وحدة للعناية المركزة مكونة من خمسة أَسِرة بقيمة 000 960 دولار، فيما النظام الثاني عبارة عن قاعة مستعجلات متنقلة بقيمة 000 700 دولار.

وقالت السفارة الأمريكية بالرباط إن الولايات المتحدة من خلال “أفريكوم” تبرعت “بوحدة رعاية مركزة متنقلة وغرفة طوارئ بقيمة 1,600,000$ لوزارة الصحة”، مضيفة أن هذا “الاستثمار الأمريكي لمساعدة المغرب على محاربة جائحة كوفيد 19، يعتبر علامة بارزة أخرى في شراكتنا الأمنية الواسعة”.

من جانبه، قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية، ديفيد غرين الذي حضر حفل التسليم: "يعتبر حفل تسليم هذه الهبة اليوم خطوة هامة في الشراكة المتينة بين بلدينا، والتي ترتكز على معركتنا المشتركة ضد الكوفيد-19″، وأضاف: "لقد عمل بلدينا معًا كثيرًا من أجل بذل الجهود لحماية مواطنينا من الكوفيد-19 والاستعداد لكوارث وحالات طوارئ أخرى. لقد تضررنا جميعًا جراء هذه المشاكل، وهو ما يتطلب عملًا مشتركا من اجل التصدي لها بكل فعالية".

وتأتي هذه الهبة بعد تلك التي قدمتها الولايات المتحدة للمغرب مؤخرا والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار واشتملت على مستشفى ميداني بطاقة استيعابية تبلغ 30 سريرا سيساعد على التصدي لتفشي الأمراض المعدية بالمغرب، وذلك في إطار الاستثمار الذي قامت به الولايات المتحدة من أجل دعم جهود المغرب لمواجهة جائحة الكوفيد-19 والبالغ قيمته 20 مليون دولار.

المصدر:يونيوز