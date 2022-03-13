مسيرات شعبية في السنابس تنديدًا بإعدام السلطات السعودية مجموعة من شبان القطيف المعتقلين

خرج أهالي بلدة السنابس، مساء اليوم السبت، في مسيرات شعبية تنديداً بالجريمة التي ارتكبتها السلطات السعودية بحق مجموعة من شبان القطيف المعتقلين في سجون النظام.

ورفع المشاركون في المسيرات صور قادة المعارضة البحرانية وعلى رأسهم آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وحملوا لافتات كُتب على بعضها "شهداء القطيف شهدائنا" "حياتهم في خطر"، مرددين هتافات "شعب واحد لا شعبين من القطيف الى البحرين" و"لبيك يا شهيد" و"كلا كلا للاعدام".

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، تنفيذ أحكام الإعدام بـ81 شخصًا ادّعت أنهم "متورطون في قضايا إرهابية داخل المملكة" وقالت انهم "اعتنقوا الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة"، وهو عدد يتجاوز إجمالي حالات الإعدام في العام السابق وشملت 69 شخصًا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنّ الرياض أعدمت 81 رجلاً، منهم 7 يمنيين وسوري، بعد "أحكام متعلقة بالإرهاب"، بينما أفادت وسائل إعلام سعودية معارضة بأنّ السلطات المحلية "ارتكبت جريمة إعدام بحق 40 معتقلاً من أهالي القطيف، دُفعة واحدة".

المصدر:يونيوز