النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۳مشاهدات
‍ پ

حسين يلتقي وزير الاقتصاد اللبناني: نعمل على تطوير القطاع التجاري ودعم الاقتصاد العراقي

على هامش أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسيّ، التقى وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، بوزير الاقتصاد والتجارة اللبنانيّ أمين سلام، وأكد العمل على تطوير القطاع التجاريّ ودعم الاقتصاد العراقي.
رمز الخبر: ۶۴۲۸۱
تأريخ النشر: 13 March 2022

أكد وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، العمل على تطوير القطاع التجاريّ ودعم الاقتصاد العراقي.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى بوزير الاقتصاد والتجارة اللبنانيّ أمين سلام، على هامش أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسيّ، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وبيروت، وسُبُل تعزيز التعاون المُشترَك في المجالات كافة؛ خدمةً للشعبين الصديقين".

وأكّد حسين أنَّ "الحكومة العراقيَّة تعمل جاهدةً على إعادة إعمار البنى التحتيَّة، وتطوير القطاع التجاريّ، ودعم الاقتصاد العراقيِّ، مُشدِّداً على أهمّـيَّة توقيع اتفاقـيّات التعاون، وزيادة حجم التبادُل، والتعاون في قطاعات التجارة، والزراعة، والسياحة".

وأضاف أن "علاقتنا مع لبنان متميزة، وإنَّ للبنان مكانة خاصة لدى العراقيين حكومةً وشعباً، وختم بالقول: نُؤكـِّد على أنـَّنا على أتمِّ الاستعداد لتقديم كلِّ ما من شأنه ضمان استقرار لبنان وتخطيّ الأزمة الاقتصاديّة التي تمر بها في الوقت الحاضر".

من جهته، عبّر وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانيّ عن شكر وتقدير حكومة وشعب لبنان لما يقدمه العراق من دعم للبنان "خاصة وأَنَّ هذا الدعم ليس بجديد اذ ان العلاقات بين البلدين الأشقاء علاقات مُتميزة على كافة الصعد".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
زيلينسكي: روسيا خسرت آلافًا من جنودها ومعداتها وشحنات المساعدات اقتربت من ​ماريوبول​
وزير الداخلية ورئيس الأركان يزوران محافظة كربلاء المقدسة للاطلاع على خطة الزيارة الشعبانية
عسكريون روس يقومون بتسليم مساعدات إنسانية للمناطق السكنية في ضواحي كييف
وزارة حقوق الإنسان: جرائم الإعدامات الجماعية بالسعودية حدثت بغطاء أمريكي
سلطات كييف تعلن ترتيبًا لفتح 14 ممرًا إنسانيًا من مدن أوكرانية محاصرة
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة تابع للقوات الأوكرانية بقذيفة موجّهة
مؤتمر لدار الإفتاء في بغداد رفضًا للتطبيع ودعمًا للقضية الفلسطينية
الجيش الروسي يستهدف قاعدة عسكرية عند الحدود مع بولندا يضم مدربين من الناتو
هيئة الأركان: قواتنا تواصل تنفيذ مهام قتالية لاستعادة منطقة تشيرنيهيف
الطوارئ الروسية تسلم أكثر من 330 طناً من المساعدات الإنسانية لسكان دونباس خلال يومين
عمدة كييف: مستعدون للقتال ونواصل تأمين خروج المدنيين من المدينة
الجيش يعلن إخراج 3687 منشأة عسكرية أوكرانية عن الخدمة وتدمير نحو 100 طائرة و128 مسيرة
تسجيل نحو 3400 إصابة جديدة بكوفيد 19 في أخطر تفش للفيروس منذ عامين
تظاهرات غاضبة في البحرين تنديدًا بالإعدامات الجماعية في السعودية
ترامب: بايدن يتوسل الرحمة من السعودية وإيران وفنزويلا
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 12-03-2022
مصادر استخباراتية عراقیة تكشف اسم خليفة "داعش"الجديد
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لقصف مدرعة أوكرانية بقذيفة مدفعية موجهة بالليزر
وزير النفط: صادراتنا النفطية ازدادت في اصعب ظروف الحظر
البخيتي: لن تتوقف عن استهداف المنشآت النفطية للعدوان حتى رفع الحصار
وزارة التجارة تطمئن بشأن المخزون الاستراتيجي من الحنطة
الخطوط الجوية التركية تلغي 407 رحلات في إسطنبول بسبب سوء الاحوال الجوية
نائبة الرئيس الأميركي: سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو
منتدى أنطاليا.. الناتو يهدد بزيادة الضغط على روسيا بالعقوبات
وزارة الدفاع تعلن السيطرة على مناطق جديدة وإسقاط عدة طائرات أوكرانية
الحركة الأسيرة تدعو الأسرى للاستعداد للمعركة الاستراتيجية المرتقبة
لبنان المقاوم سيبقى مرفوع الرأس وعلى أميركا أن تيأس من لبنان الخاضع
السلطات تُعلن إعدام81 شخصاً بتهمة "التورط في الإرهاب"
زعيمة هونغ كونغ: لم نتجاوز ذروة كورونا حتى الآن
نظام "بيدو" الصيني يدخل مرحلة جديدة من الخدمات المستقرة والتطور السريع