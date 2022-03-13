حسين يلتقي وزير الاقتصاد اللبناني: نعمل على تطوير القطاع التجاري ودعم الاقتصاد العراقي

على هامش أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسيّ، التقى وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، بوزير الاقتصاد والتجارة اللبنانيّ أمين سلام، وأكد العمل على تطوير القطاع التجاريّ ودعم الاقتصاد العراقي.

أكد وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، العمل على تطوير القطاع التجاريّ ودعم الاقتصاد العراقي.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى بوزير الاقتصاد والتجارة اللبنانيّ أمين سلام، على هامش أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسيّ، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وبيروت، وسُبُل تعزيز التعاون المُشترَك في المجالات كافة؛ خدمةً للشعبين الصديقين".

وأكّد حسين أنَّ "الحكومة العراقيَّة تعمل جاهدةً على إعادة إعمار البنى التحتيَّة، وتطوير القطاع التجاريّ، ودعم الاقتصاد العراقيِّ، مُشدِّداً على أهمّـيَّة توقيع اتفاقـيّات التعاون، وزيادة حجم التبادُل، والتعاون في قطاعات التجارة، والزراعة، والسياحة".

وأضاف أن "علاقتنا مع لبنان متميزة، وإنَّ للبنان مكانة خاصة لدى العراقيين حكومةً وشعباً، وختم بالقول: نُؤكـِّد على أنـَّنا على أتمِّ الاستعداد لتقديم كلِّ ما من شأنه ضمان استقرار لبنان وتخطيّ الأزمة الاقتصاديّة التي تمر بها في الوقت الحاضر".

من جهته، عبّر وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانيّ عن شكر وتقدير حكومة وشعب لبنان لما يقدمه العراق من دعم للبنان "خاصة وأَنَّ هذا الدعم ليس بجديد اذ ان العلاقات بين البلدين الأشقاء علاقات مُتميزة على كافة الصعد".

المصدر:يونيوز