النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۳مشاهدات
‍ پ

المشتقات النفطية ليست أزمة تموينية فقط بل تجفيف إيرادات تُدفع كرواتب للموظفين

لم يكن تضييق الحصار على ميناء الحديدة على نحو لافت خلال العامين الماضيين لخلق أزمة تموينية في المشتقات النفطية فحسب، بل أيضًا لتجفيف أي إيرادات قد تُسهم في دفع رواتب الموظفين.
رمز الخبر: ۶۴۲۸۰
تأريخ النشر: 13 March 2022

وفي هذا الصدد عرضت قناة المسيرة اليمنية وثيقتين تظهران استمرار البنك المركزي في تحصيل الرسوم الجمركية من السفن التي يسمح بدخولها لصالح دعم الحساب الخاص بمبادرة المرتبات، في فرعه بالحديدة في وقت تعبث قوى التحالف السعودي بإيرادات النفط المنهوب والإيرادات غير المشروعة.

ولا تقتصر جريمة قرصنة سفن الوقود ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة عند مضاعفة المعاناة على الشعب اليمني، اذ ثمة وجه آخر تخلفه هذه الأزمة المفتعلة، وهو تجفيف أي إيرادات يمكن أن تساهم في دعم الحساب الخاص بمبادرة المرتبات.

كما حصلت قناة المسيرة على نسخة من سندين، الأول لتحصيل البنك المركزي فرع الحديدة في حسابه الخاص، بمبادرة المرتبات قرابة 800 مليون ريال كرسوم جمركية للسفينة fos power، التي كانت تحمل أكثر من 20 ألف طن من مادة المازوت وقرابة 5 آلاف طن من مادة السولار، والتي وصلت إلى ميناء الحديدة بتاريخ الثامن عشر من تشرين الاول/أكتوبر 2021م من العام الماضي، والسند الثاني لتحصيل أكثر من مليار و 88 مليون ريال كرسوم جمركية للسفينة isea lion والتي تحمل قرابة 30 آلاف طن من مادة الديزل وصلت إلى ميناء الحديدة أواخر فبراير من العام الماضي.

ويؤكد مسؤول في شركة النفط اليمنية أن السفينتين هما من أصل خمس سفن وقود للاستهلاك العام، سُمح لها فقط بالرسو في ميناء الحديدة طوال العام المنصرم، أي بنسبة 5% من الاحتياج الطبيعي، وهو ما يعني أن مجمل ما تم توريده لحساب البنك المركزي كرسوم جمارك لا يزيد عن أربعة مليارات ريال فقط، وهو مبلغ لا يغطي 5% من رواتب الموظفين لشهر واحد.

كما تؤكد الوثيقتين التزام المجلس السياسي الأعلى بالمبادرة التي أطلقها من طرف واحد مطلع يوليو من العام 2019م، فيما ظل الطرف الآخر يستنزف كل الإيرادات دون أن يقدم أي ريال لصالح المرتبات رغم الإتاوات الضخمة التي يستحصلها بشكل غير شرعي عبر الموانئ التي يسيطر عليها، عدا عن النفط المنهوب والذي يمكن أن تغطي صادرات شهر واحد منه رواتب كل الموظفين لعام كامل وزيادة.

المصدر: قناة المسيرة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
زيلينسكي: روسيا خسرت آلافًا من جنودها ومعداتها وشحنات المساعدات اقتربت من ​ماريوبول​
وزير الداخلية ورئيس الأركان يزوران محافظة كربلاء المقدسة للاطلاع على خطة الزيارة الشعبانية
عسكريون روس يقومون بتسليم مساعدات إنسانية للمناطق السكنية في ضواحي كييف
وزارة حقوق الإنسان: جرائم الإعدامات الجماعية بالسعودية حدثت بغطاء أمريكي
سلطات كييف تعلن ترتيبًا لفتح 14 ممرًا إنسانيًا من مدن أوكرانية محاصرة
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة تابع للقوات الأوكرانية بقذيفة موجّهة
مؤتمر لدار الإفتاء في بغداد رفضًا للتطبيع ودعمًا للقضية الفلسطينية
الجيش الروسي يستهدف قاعدة عسكرية عند الحدود مع بولندا يضم مدربين من الناتو
هيئة الأركان: قواتنا تواصل تنفيذ مهام قتالية لاستعادة منطقة تشيرنيهيف
الطوارئ الروسية تسلم أكثر من 330 طناً من المساعدات الإنسانية لسكان دونباس خلال يومين
عمدة كييف: مستعدون للقتال ونواصل تأمين خروج المدنيين من المدينة
الجيش يعلن إخراج 3687 منشأة عسكرية أوكرانية عن الخدمة وتدمير نحو 100 طائرة و128 مسيرة
تسجيل نحو 3400 إصابة جديدة بكوفيد 19 في أخطر تفش للفيروس منذ عامين
تظاهرات غاضبة في البحرين تنديدًا بالإعدامات الجماعية في السعودية
ترامب: بايدن يتوسل الرحمة من السعودية وإيران وفنزويلا
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 12-03-2022
مصادر استخباراتية عراقیة تكشف اسم خليفة "داعش"الجديد
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لقصف مدرعة أوكرانية بقذيفة مدفعية موجهة بالليزر
وزير النفط: صادراتنا النفطية ازدادت في اصعب ظروف الحظر
البخيتي: لن تتوقف عن استهداف المنشآت النفطية للعدوان حتى رفع الحصار
وزارة التجارة تطمئن بشأن المخزون الاستراتيجي من الحنطة
الخطوط الجوية التركية تلغي 407 رحلات في إسطنبول بسبب سوء الاحوال الجوية
نائبة الرئيس الأميركي: سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو
منتدى أنطاليا.. الناتو يهدد بزيادة الضغط على روسيا بالعقوبات
وزارة الدفاع تعلن السيطرة على مناطق جديدة وإسقاط عدة طائرات أوكرانية
الحركة الأسيرة تدعو الأسرى للاستعداد للمعركة الاستراتيجية المرتقبة
لبنان المقاوم سيبقى مرفوع الرأس وعلى أميركا أن تيأس من لبنان الخاضع
السلطات تُعلن إعدام81 شخصاً بتهمة "التورط في الإرهاب"
زعيمة هونغ كونغ: لم نتجاوز ذروة كورونا حتى الآن
نظام "بيدو" الصيني يدخل مرحلة جديدة من الخدمات المستقرة والتطور السريع