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السيسي: نقدر التعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بالسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باتريشيا إسبينوزا، تقدير بلاده للتعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
رمز الخبر: ۶۴۲۷۹
تأريخ النشر: 12 March 2022

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باتريشيا إسبينوزا، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد.

وقال المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، ان السيسي "أكد تقدير مصر للتعـاون المثمر والمتنامي مـع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم، والتطلع إلى تركيز هذا التعاون والتنسيق للتحضير لقمة المناخ العالمية القادمة COP27 في شرم الشيخ، وذلك في إطار سعي مصر للبناء على ما تم إنجازه من نتائج خلال قمة غلاسكو الأخيرة، بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دولياً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية، وحشد التمويل الدولي الضروري لذلك."

من جانبها، أعربت إسبينوزا عن تطلعها لأن تكون القمة المقبلة التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ قمة فارقة في قضية التغير المناخي، مشيدةً في هذا الإطار بـ"المواقف التاريخية ذات الصلة لمصر، لاسيما مع كونها من أولى الدول النامية التي تبنت سياسات حاسمة بشأن ملف تغير المناخ، فضلاً عن الجهود الوطنية المبذولة حالياً للاهتمام بملف البيئة ودعم التحول الاخضر ومجابهة ظاهرة التغير المناخي، بما فيها من خلال بناء المدن الخضراء، والتحـول لوسائل النقل النظيف، وإصدار السندات الخضراء، وكذا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050".

المصدر:يونيوز

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