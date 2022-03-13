جولة في أسواق مديرية خب والشعف بعد تحريرها من قوى التحالف السعودي

جولة في منطقة اليتمة المحررة في خب والشعف بعد تحرريها من قوى التحالف السعودي، ترصد المعاناة والحرمان الذي طال الأسواق العامة.

يشهد سوق "الثلوث" أو الثلاثاء وسوق اليتمة بمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف إقبالًا واسعًا من قبل المواطنين، في ظل أجواء طبيعية ومستقرة رغم تهديدات مسلحي قوى التحالف السعودي.

وعلى بالرغم من المعاناة التي شهدتها الأسواق أثناء احتلالها من قبل قوى التحالف، الا انها عادت الى حركتها الطبيعية بعد عمليات التحرير على يد الجيش اليمني واللجان الشعبية خلال عملية "فجر الصحراء".

وقال المواطنون إنهم ماكثون في بلادهم وثابتون ولا شيء يزحزحهم مهما بلغت التضحيات، كما أننا نعيش حياتنا الطبيعية وماضون رغم تهديدات التحالف ليل نهار.

المصدر: قناة المسيرة