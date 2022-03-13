الملك يقيم مأدبة غداء على شرف رئيس الوزراء الموريتاني

أقام الملك المغربي محمد السادس الجمعة، مأدبة غداء على شرف رئيس الوزراء المورتاني محمد ولد بلال والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

أقام الملك المغربي محمد السادس امس الجمعة بالرباط، مأدبة غداء على شرف رئيس الوزراء المورتاني محمد ولد بلال والوفد المرافق له.

وحضر هذه المأدبة التي ترأسها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، عدد من كبار المسؤولين في الحكومة المغربية، على رأسهم "مستشارا الملك فؤاد عالي الهمة وعمر عزيمان، ورئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة" اضافة الى عدد من أعضاء الحكومة وشخصيات سامية.

وكان رئيس الوزراء الموريتاني ورئيس الحكومة المغربية، قد ترأسا الجمعة أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الموريتانية - المغربية، التي شكلت فرصة لبحث آفاق جديدة لتوطيد علاقات التعاون بين المغرب وموريتانيا، ومناسبة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات، انسجاما مع توجيهات رئيسي البلدين.

كما تُوجت أشغال هذه الدورة بالتوقيع على 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم.

المصدر:يونيوز