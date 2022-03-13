وزير خارجية بغداد يؤكد لنظيره الفنزويلي أهمية تضافر جهود الدول المنتجة للنفط لمواجهة التحديات

أكد وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، خلال لقائه نظيره الفنزويلي فيليكس بلاسنسيا كونزاليس، على هامش أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسيّ، أهمية تضافر جهود الدول المنتجة للنفط لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم.

أكد وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، أهمية تضافر جهود الدول المنتجة للنفط لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم.

وذكر بيان للوزارة أن "وزير الخارجية التقى نظيره الفنزويلي فيليكس بلاسنسيا كونزاليس، على هامش أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسيّ"، لافتًا الى أنه "جرى بين الجانبين مُحادَثات سياسيَّة تطرَّقت إلى مُجمَل العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليميَّة، والدوليَّة ذات الاهتمام المُشترَك".

وأكد حسين "حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع بلدان العالم المُختلِفة لتفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة"، مُشيراً إلى "أهمِّية التنسيق في المحافل الدوليَّة، والأمم المتحدة، والعمل على إشاعة ثقافة الحوار، والسلم، وضمان استتباب الأمن، والاستقرار في دول العالم كافة".

من جانبه، أكد وزير خارجيَّة فنزويلا رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائيَّة مع العراق، مُشِيراً إلى "ضرورة العمل على استثمار العلاقات، وبحث سُبُل ارتفاع أسعار النفط وانعكاساته على دول منظمة أوبك".

المصدر:يونيوز