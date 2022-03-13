نأمل بدء عملية السلام فعليا وإسرائيل مكان مناسب لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار

اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الاراضي التي تحتلها "اسرائيل" في فلسطين بإمكانها أن تكون أرضًا ومكانًا مناسبًا لإجراء محادثات بين الجانبين الروسي والأوكراني لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "إسرائيل" بإمكانها أن تكون أرضًا ومكانًا مناسبًا لإجراء محادثات بين الجانبين الروسي والأوكراني لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، لافتًا إلى أن دول الناتو لا تملك موقفًا مشتركًا بشأن ضم أوكرانيا للحلف.

وفي مؤتمر صحافي اليوم السبت، أضاف زيلينسكي: "بالنسبة لإسرائيل فعندي علاقة جيدة معها"، وأعرب عن اعتقاده بأن كيان الاحتلال الإسرائيلي يُمكنه تاريخيًا أن يكون وسيطًا بين روسيا وأوكرانيا، متناسيًا جرائم الاحتلال اليومية بحق الفلسطينيين في أرضهم المحتلة من قبله والمدعومة غربيًا.

وتابع زيلينسكي قائلاً: "يمكننا أن نلتقي في إسرائيل لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب". وقال ان "من أسس إسرائيل هم الأوكران اليهود"،

وأوضح أن هناك عددًا كبيرًا من المهاجرين اليهود من روسيا وأميركا وألمانيا وكازاخستان لذلك ثمة عدد كبير من الناس هناك وجالية كبيرة ناطقة بالروسية.

واعتبر زيلينسكي أن أعضاء الجالية الموجودة في الاحتلال الإسرائيلي "هم من سيدافعون عن موقف أوكرانيا،" قائلًا: "بالفعل كان لوسائل الإعلام الإسرائيلية والأميركية دورا كبيرا وتأثيرا ملموسا في تلك الدول". على حد قوله.

وأعرب زيلينسكي عن أمله في أن تبدأ عملية السلام فعليًا وليست بالكلام فقط، مشيرًا الى أن انتصار أوكرانيا ينطلق من الحوار والمحادثات.

وأشار زيلينسكي إلى عدم وجود موقف مشترك من دول الناتو لضم أوكرانيا إلى الحلف، مستطردًا بالقول: "لو كانت أوكرانيا ضمن الناتو لدافع عنها دول الحلف... في حالة القصف المتواصل سيحتل الروس كييف".

وأكد رغبة أوكرانيا في شراء أنظمة دفاع جوي، قائلا "أجرينا لقاءات كثيرة حول الموضوع وجاهزون لإمدادات هذه الأنظمة".

ويواصل الجيش الروسي تقدمه على عدة محاور وضرب الأهداف العسكرية الأوكرانية في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا، وسط تصعيد غربي مستمر لسياسة العقوبات ضد موسكو.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية سكان دونباس شرق اوكرانيا.

المصدر:يونيوز