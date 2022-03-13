لبنان المقاوم سيبقى مرفوع الرأس وعلى أميركا أن تيأس من لبنان الخاضع

جدّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، التأكيد أنّ "عنوان معركتنا الانتخابيّة "باقون نحمي ونبني" أمّا عنوان المعركة الانتخابية عند أتباع أميركا في لبنان فهو كسر حزب الله وإبعاده عن الحضور السياسي المؤثّر".

وفي كلمة له خلال حفل إطلاق الماكينة الإنتخابيّة لحزب الله في منطقة الجنوب الثانية اليوم السبت، أعلن الشيخ قاسم أنّ "استطلاعات الرأي تبيّن أنّ حزب الله متقدّم على المستوى الشعبي بشكلٍ كبير بالمقارنة مع الكثير من القوى السياسيّة التي تراجعت شعبيتهم".

ولفت إلى أنّه "سندخل إلى المجلس النيابي القادم بتصويت الناس لنا، وحصولنا على حضور وازن بسبب تمثيلنا الشعبي".

وبيّن أنّه "عندما نساعد الناس من خلال أجهزة الحزب المختلفة إنّما نساعد للتخفيف من معاناة الناس وهذا فعل ايمان وليس موسمًا انتخابيًّا".

وأوضح الشيخ قاسم أنّ "قوّة سلاح المقاومة هي في إطار ثلاثيّة (الجيش الشعب المقاومة) التي حرّرت لبنان من "اسرائيل" فالسلاح موجود ما دام الخطر موجودًا.

وأضاف: "لم يكن سلاح حزب الله في يومٍ من الأيام مشكلة بل كان ولا يزال هو الحلّ لتحرير لبنان، أمّا أميركا هي المشكلة لأنها تريد استعمار لبنان".

واعتبر ان "جماعة أميركا في هذه الإنتخابات هم هؤلاء من جماعة المجتمع المدني التابع للسفارة الأميركيّة ومن الشخصيات والقوى السياسيّة التي باعت نفسها للمشروع الأميركي فهؤلاء يرفعون شعارات أميركا ومطالبها".

وأردف: "جماعة أميركا يريدون لبنان الضعيف وتسهيل التوطين وإراحة "اسرائيل" من الفلسطينيين ولبنان بلا مقاومة ويريدون أن تفرض "اسرائيل" خياراتها السياسيّة في مؤسسات لبنان وتتدخّل في كل شاردة وواردة".

وتابع قائلاً: "جماعة أميركا يريدون لبنان التابع للمشروع الأميركي "الاسرائيلي" الذي يبقي النازحين السوريين في لبنان للضغط على سوريّا".

وفيما بيّن أنّ "جماعة أميركا يريدون لبنان الذي يحافط على الطبقة الفاسدة التي تحافظ على مصالح أميركا"، قال "نقول لهم لا، هذا شعب المقاومة، وهذا شعب الشرف والانتصار، ونحن نريد لبنان السيد الحر المستقل العزيز وسيكون كذلك".

وأكّد الشيخ قاسم أنّنا "لن نقبل الاستسلام ولا الخنوع وسنستمر بالتجهيز والاعداد والحضور حتى تيأس "اسرائيل".

ولفت الى أن "أميركا ليست قدرًا بل هي قضاء يمكن أن ينتهي بل القدر هو سيادة المستقلّين ومكانة أصحاب الإرادة الذين لا يقبلون إلاّ العيش الحرّ في وطننا".

وشدّد على أنّ "على أميركا وعملائها أن ييأسوا من لبنان الخاضع، فلبنان المقاوم سيبقى مرفوع الرأس بأبنائه ومواطنيه فنحن الميدان".

وشدد على أنّه "سنبقى على العهد، وشعبنا شعب محل مفخرة وعلينا جميعًا أن نذهب إلى الانتخابات لنقول بأصواتنا ما يرعبهم من داخل المؤسسات".

ورأى أنّه "من المهم أن يدير البلد نخبة من أبنائه الأكفاء الذين يتحمّلون المسؤولية ويعتبرون النيابة موقع تكليف لا تشريف".

وقال: "نحن نرى أنّ الانتخابات مهمّة لتحديد الأوزان السياسيّة"، ولفت إلى أنّ "الانتخابات هي إمّا تغيير وإمّا تجديد لما يمكن أن يمثّل الناس في المرحلة القادمة".

وفيما أشار إلى أنه "لعلّ بعضهم يقول لنا ولكنكم مع صدقكم والتزامكم لن تحدثوا التغيير الكافي في البلد ولم تتمكنوا من تحقيق ما تعلنونه وتؤمنون به"، أضاف "نقول لهؤلاء نحن إمّا أن نتصدى لنساهم في تغيير ما وإما لا نتصدى ولا نكون حاضرين في الميدان فاخترنا أن نتصدى ولو كانت النتائج محدودة فهي أفضل من أن لا نحصل على المطلوب وممكن ان تفتح أمامنا الطرق في المستقبل".

وحول الماكينات الانتخابية لحزب الله في مختلف المناطق، قال الشيخ قاسم إن "هذه الماكينة الانتخابية في منطقة الجنوب الثانية هي واحدة من خمس ماكينات انتخابية لحزب الله في المناطق".

وأكمل: "بعد إجراء الاحصاءات اللازمة فإن عدد أفراد الماكينة الانتخابية في منطقة الجنوب الثانية من مندوبين ومصححين للوائح الشطب هو 4800 مندوب ومندوبة".

وكشف أنّ "مجموع الماكينات الانتخابية الخمس هو 28300 مندوب ومندوبة على مستوى لبنان وهؤلاء يعملون في الماكينات الانتخابية لحزب الله".

وشدد الشيخ قاسم على أنّ "الحليف الأكبر في هذه الدوائر هو حركة أمل والاخوة الذين يعملون من خلالها وكذلك بعض الحلفاء من قوى سياسية ورؤى متفاوتة في هذه الساحة".

المصدر:يونيوز