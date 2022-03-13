وزارة الدفاع تعلن السيطرة على مناطق جديدة وإسقاط عدة طائرات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، السيطرة على مناطق سكنية جديدة، وإسقاط عدد من المقاتلات الأوكرانية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن مجموعات تابعة لقوات جمهورية لوغانسك والقوات المسلحة الروسية، تواصل التقدم ووصلت إلى مناطق جديدة وحررت عدة مناطق سكنية.

وأضاف كوناشينكوف في افادة صحفية، مساء اليوم السبت: "واصلت القوات المسلحة الروسية هجومها على جبهة واسعة، وفرضت سيطرتها على مناطق سكنية، نوفواندريفكا وكيريلوفكا ووصلت إلى خط نوفومايورسكوي - بافلوفكا - نيكولسكوي - فلاديميروفكا - بلاغوداتنو. وكان التقدم المنجز اليوم لمسافة 12 كيلومترا".

وتابع قائلاً: "سيطرت مجموعة من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية على مستوطنات الشباب وفوزغوري وسيطرت على الجزء الجنوبي ووسط مدينة بوباسنايا".

الى ذلك، أعلنت الوزارة أن قواتها الجوية أسقطت في أوكرانيا اليوم مروحية من طراز مي -24 و3 مسيرات بينها واحدة من طراز بيرقدار

وأوضح كوناشينكوف: "أسقط الطيران والدفاع الجوي للقوات الجوية الروسية في الجو طائرة هليكوبتر من طراز (Mi-24) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية وثلاث طائرات بدون طيار، واحدة من طراز (بيرقدار – تي بي 2)".

وأردف: "ضربت قواتنا الجوية والطائرات بدون طيار 79 منشأة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 4 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات، ونظامان للصواريخ المضادة للطائرات، و3 منشآت رادار ومحطة قيادة إلكترونية واحدة، و6 مستودعات للذخيرة ووقود و54 منطقة لتخزين المعدات العسكرية".

ولفت الى أن "إجمالي العمليات منذ انطلاق العملية الخاصة، هي تدمير 61 طائرة هليكوبتر، و126 طائرة بدون طيار، و1159 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و118 قاذفة صواريخ متعددة، و436 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و973 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السابع عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس وامن روسيا، وفق ما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحظة الاعلان عن العملية فجر 24 شباط/فبراير الماضي.

المصدر:يونيوز