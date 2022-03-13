نائب إيرلندية أمام الاتحاد الاوروبي: تمييز الكتلة بحق اللاجئين يتغير بحسب عرق وجنسية اللاجئ

في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات الغربية المطالبة بالمساعدات العاجلة واتخاذ مواقف حازمة دوليا، لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين على وجه السرعة، في ظل العمليات العسكرية الروسية في بلادهم، خرجت في المقابل أصوات أخرى تتساءل بشأن ما اعتبرته "سياسة الكيل بمكيالين"، حيث لا يزال مئات اللاجئين من الجنسيات الأخرى، كأفغانستان والعراق وسوريا، وغيرها يعانون منذ سنوات طوال.

قدّمت العضو في الاتحاد الأوروبي، النائب الايرلندية كلير دالي، خطابًا لاذعًا خلال جلسة علنية للاتحاد، انتقدت فيه "التجاهل العالمي" لأزمة اللاجئين في أفغانستان.

واستنكرت ديلي، تمييز الاتحاد الاوروبي بحق اللاجئين والذي اعتبرت انه يتغير بحسب عرق وجنسية اللاجئ، وقالت: "لا شك في أننا نعيش في أزمة كارثية، حيث تتم التضحية بأرواح المدنيين الأبرياء في حروب أسيادهم".

وأضافت ديلي: "لقد رحّبت ترحيبًا حارًا بتوفير الاتحاد الأوروبي غير المسبوق للحماية الفورية للاجئين الأوكرانيين الفارين من هذه الحرب المدمرة".

وتابعت: هذا يحترم بحق عملنا المتمثل في حماية الحقوق الأساسية لأولئك الذين يدخلون أراضينا. ومن المشجع أن نرى تدفق الدعم والتضامن لكل نقطة من نقاط الاتحاد الأوروبي.

وأردفت تعلق على التمييز بين لاجئي أوكرانيا وآخرين من افغانستان، وتعامل الدول الاوروبية معهم، قائلةً: "ولكن كيف نفسر ذلك التضامن، على سبيل المثال، في بولندا قبل أقل من ثلاثة أشهر، وحقيقة أن 19 شخصًا لقوا حتفهم بسبب البرد على حدودنا ولانهم قوبلوا بالأسلاك الشائكة ومدافع المياه. كيف نفسر هذا التضامن مع حقيقة وجود لاجئين أفغان في السجون اليونانية متهمين بتهريب البشر؟ أم أن هناك أشخاصًا يعانون على حدود كرواتيا ويعيشون في ظروف مروعة؟".

واذ تساءلت انه "كيف يمكن أن يكون هذا هو نفس الاتحاد الأوروبي؟ ذلك لأن مجتمعنا ووسائل إعلامنا وسياسيينا يصورون بعض اللاجئين أكثر إنسانية من غيرهم، على أساس أصلهم وعرقهم"، أكدت انه "علينا ان نؤكد ضمان تطبيق عدم التمييز في القانون الدولي للجوء. لكل شخص الحق في التمتع بأعلى المعايير الدولية. آمل أن تصبح هذه نقطة تحول".

المصدر:يونيوز