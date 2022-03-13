النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۷مشاهدات
‍ پ

الرباط ونواكشوط توقعان على اتفاقية تعاون بين البلدين

في إطار الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية، وقّعت المغرب وموريتانيا، أمس الجمعة، اتفاقية تعاون في مجال إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان.
رمز الخبر: ۶۴۲۶۷
تأريخ النشر: 12 March 2022

وقّعت المغرب وموريتانيا، أمس الجمعة، اتفاقية تعاون في مجال إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، وذلك في إطار الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية.

وتهم هذه الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ونظيرها الموريتاني سيد أحمد ولد محمد، برنامج العمل التنفيذي الخاص بالاتفاقية، الموقعة بتاريخ 24 نيسان/ابريل 2013، بين البلدين.

وحسب بيان للوزارة المغربية، فإن محاور الاتفاقية الموقعة تشمل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان.

ففي مجال إعداد التراب الوطني، تتمثل هذه الشراكة في تبادل المعلومات وإعداد استراتيجية مشتركة للاستفادة من فرص التعاون الدولي والثنائي وخصوصا العمل على إجراء لقاء نصف سنوي بين الإدارتين المكلفتين بالإعداد الترابي، يجتمع بشكل دوري ومن شأنه دعم التعاون المشترك.

كما تشمل توفير استشارة فنية لمواكبة اعداد ملفات المناقصة بخصوص المخطط الوطني لإعداد الترابي الوطني.

وفي مجال الإسكان والتعمير، أوصى برنامج العمل المتفق عليه، باتخاذ الإجراءات المناسبة للعمل على استفادة الطرف الموريتاني من تجربة مجموعة "العمران" الرائدة في مجال التهيئة العمرانية وتأهيل الأحياء العشوائية وإنشاء المدن الجديدة بالإضافة الى توفير دورة تدريبية قصيرة لفائدة أطر من الوزارة ووكالتي التنمية الحضرية والشركة الوطنية "إسكان" لدى شركة العمران للاستفادة من تجربتها الناجحة وذلك في أقرب الآجال.

ولتشجيع التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين تهم الاتفاقية، حسب البيان، خلق منتدى ثنائي للمنعشين العقاريين بالبلدين لتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من إمكانيات التعاون المشترك، بالإضافة الى إنشاء رابطة موريتانية مغربية للمهندسين المعماريين ضمانا لتبادل الخبرات والارتقاء بهذه المهنة.

وفي إطار تقوية القدرات والكفاءات، أوضح البيان أن الاتفاقية تضمن توفير مقاعد سنويًا بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير لفائدة الطلبة والأطر الموريتانيين وذلك تحت إشراف الوكالة المغربية للتعاون الدولي.

ونقل البيان عن المنصوري قولها، إنه بالنسبة لقطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان فإن هذه الشراكة المغربية الموريتانية تعرف "دينامية حقيقية".

وأشارت إلى أن "وزارتنا، بكل مكوناتها، متأهبة لتنزيل هذه الاتفاقية على أرض الواقع، في أقرب الآجال، تطبيقًا للتعليمات الملكية السامية التي تأتي في إطار استراتيجية متجددة لدعم تنمية الدول الإفريقية الشقيقة من أجل توفير سكن لائق للسكان يضمن لهم العيش الكريم".

وخلص البيان إلى أن "الاتفاقية تندرج في إطار تعزيز التعاون جنوب - جنوب، وتقوية أواصر الشراكة مع البلدان الشقيقة، تنفيذا للتوجيهات الملكية الهادفة إلى ترسيخ التوجه الإفريقي للمغرب".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السيسي: نقدر التعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ
جولة في أسواق مديرية خب والشعف بعد تحريرها من قوى التحالف السعودي
الملك يقيم مأدبة غداء على شرف رئيس الوزراء الموريتاني
حسين يلتقي رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية ومدير عام شركة يوروسبيس على هامش منتدى أنطاليا
معرض حول مظلومية الشعب اليمني والإعلام المقاوم في جامعة صنعاء
وزير خارجية بغداد يؤكد لنظيره الفنزويلي أهمية تضافر جهود الدول المنتجة للنفط لمواجهة التحديات
ماكرون وشولتس يدعوان بوتين إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا ورفع الحصار عن ماريوبول
نأمل بدء عملية السلام فعليا وإسرائيل مكان مناسب لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار
لبنان المقاوم سيبقى مرفوع الرأس وعلى أميركا أن تيأس من لبنان الخاضع
منظمة ADHRB تناشد مجلس حقوق الانسان للضغط على البحرين للإفراج الفوري عن الدكتور السنكيس
وزارة الدفاع تعلن السيطرة على مناطق جديدة وإسقاط عدة طائرات أوكرانية
نائب إيرلندية أمام الاتحاد الاوروبي: تمييز الكتلة بحق اللاجئين يتغير بحسب عرق وجنسية اللاجئ
الرباط ونواكشوط توقعان على اتفاقية تعاون بين البلدين
في رسالة الى الأوروبيين .. البرلمان ينشر فيديو مزيفًا يصور قصفًا روسيًا يستهدف باريس
السيسي يؤكد دعم مصر لـ"الأونروا" لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 12-03-2022
مصادر استخباراتية عراقیة تكشف اسم خليفة "داعش"الجديد
البخيتي: لن تتوقف عن استهداف المنشآت النفطية للعدوان حتى رفع الحصار
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لقصف مدرعة أوكرانية بقذيفة مدفعية موجهة بالليزر
وزير النفط: صادراتنا النفطية ازدادت في اصعب ظروف الحظر
وزارة الدفاع تعلن السيطرة على مناطق جديدة وإسقاط عدة طائرات أوكرانية
الخطوط الجوية التركية تلغي 407 رحلات في إسطنبول بسبب سوء الاحوال الجوية
الحركة الأسيرة تدعو الأسرى للاستعداد للمعركة الاستراتيجية المرتقبة
لبنان المقاوم سيبقى مرفوع الرأس وعلى أميركا أن تيأس من لبنان الخاضع
السلطات تُعلن إعدام81 شخصاً بتهمة "التورط في الإرهاب"
زعيمة هونغ كونغ: لم نتجاوز ذروة كورونا حتى الآن
نائبة الرئيس الأميركي: سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو
منتدى أنطاليا.. الناتو يهدد بزيادة الضغط على روسيا بالعقوبات
منظمة ADHRB تناشد مجلس حقوق الانسان للضغط على البحرين للإفراج الفوري عن الدكتور السنكيس
ضربات جوية استهدفت مقار لداعش في كركوك