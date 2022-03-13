في رسالة الى الأوروبيين .. البرلمان ينشر فيديو مزيفًا يصور قصفًا روسيًا يستهدف باريس

نشر البرلمان الأوكراني على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" مقطع فيديو مزيفًا يصور تفجيرًا لباريس، ويظهر فيه إطلاق النار على برج إيفل.

نشر البرلمان الأوكراني على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" مساء امس الجمعة مقطع فيديو مزيفًا يصور تفجيرًا في العاصمة الفرنسية باريس، على وجه الخصوص، ويظهر فيه إطلاق النار على برج إيفل.

وكتب حساب البرلمان في "تويتر": "هل سيظل برج إيفل الشهير في باريس أو بوابة براندنبورغ في برلين واقفًا تحت القصف الروسي المتواصل؟ هل تعتقد أن هذا لا يعنيك؟ اليوم أوكرانيا، وغدًا ستكون أوروبا كلها، روسيا لن تتوقف".

وأرفق البرلمان الفيديو أيضًا بعبارة للرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي في نهاية المقطع المصور، عن عدم الاستسلام والقتال حتى اللحظة الأخيرة ومفادها: "إذا سقطنا ستسقطون أيضًا".

ويواصل الجيش الروسي تقدمه على عدة محاور وضرب الأهداف العسكرية الأوكرانية في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا، وسط تصعيد غربي مستمر لسياسة العقوبات ضد موسكو.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية سكان دونباس شرق اوكرانيا.

المصدر:يونيوز