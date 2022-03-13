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السيسي يؤكد دعم مصر لـ"الأونروا" لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين

اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، اليوم السبت، دعم مصر لـ"الأونروا" لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وقال: مصر تؤكد خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية أهمية تقديم الدعم اللازم للأونروا.
رمز الخبر: ۶۴۲۶۵
تأريخ النشر: 12 March 2022

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، فيليب لازاريني، وكيل سكرتير العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بحضور وزير الخارجية سامح شكري ، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد دعم مصر المطلق "للأونروا" للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، كونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسؤولية الإنسانية الهامة خاصةً في مجالي التعليم والصحة.

وأشار السيسي إلى أن "مصر تؤكد خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية، أهمية تقديم الدعم اللازم للأونروا، لاسيما مع الظروف المادية التي تواجهها، والتداعيات السلبية المترتبة على جائحة كورونا، وذلك بهدف الحفاظ على استمرار عملها بالشكل المطلوب، مع استعداد مصر للمساهمة في دعم بعض المشروعات الخاصة بالوكالة، وبما يُسهم في التخفيف عن المواطنين الفلسطينيين، خاصةً من خلال المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، والتي دخلت في مرحلتها التنفيذية الثانية".

المصدر:يونيوز

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