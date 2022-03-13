النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۰مشاهدات
‍ پ

السلطات تُعلن إعدام81 شخصاً بتهمة "التورط في الإرهاب"

أقدمت السلطات السعودية، اليوم السبت، على إعدام 81 مواطناً ومقيماً ادَّعت أنّهم "متورطون في قضايا إرهابية داخل المملكة".
رمز الخبر: ۶۴۲۶۴
تأريخ النشر: 12 March 2022

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، تنفيذ أحكام الإعدام بـ81 شخصًا ادّعت أنهم "متورطون في قضايا إرهابية داخل المملكة" وقالت انهم "اعتنقوا الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة"، وهو عدد يتجاوز إجمالي حالات الإعدام في العام السابق وشملت 69 شخصًا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنّ الرياض أعدمت 81 رجلاً، منهم 7 يمنيين وسوري، بعد "أحكام متعلقة بالإرهاب"، بينما أفادت وسائل إعلام سعودية معارضة بأنّ السلطات المحلية "ارتكبت جريمة إعدام بحق 40 معتقلاً من أهالي القطيف، دُفعة واحدة".

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية أنّ بين الذين أُعدموا "مدانين باعتناق الفكر الضالّ والمعتقدات ذات الولاءات الخارجية"، مشيرةً إلى أنّ 3 من اليمنيين، الذين أُعدموا، أُدينوا بتهمة "تشكيل مجموعة إرهابية" تابعة لحركة "أنصار الله".

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن "المدانين اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة ذات الولاءات الخارجية والأطراف المعادية، وبايعوها على الفساد والضلال، فأقدموا على أفعال إرهابية، مثل استباحة الدماء وانتهاك الحرمات واستهداف دور العبادة والمقار الحكومية والأماكن الحيوية، بحسب وصفها".

كما اتهم البيان المدانين بالترصد لعدد من المسؤولين ورجال الأمن والوافدين واستهدافهم، وزرع الألغام، وارتكاب جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة.

وأيّدت محكمة الاستئناف السعودية، في 11 كانون الثاني/يناير الماضي، حُكماً بإعدام الشابَّين البحرينيين جعفر سلطان وصادق ثامر.

كما أقدمت السلطات السعودية، في منتصف حزيران/يونيو 2021، على قطع رأس المعتقل الشاب مصطفى آل درويش وهو مقيَّد اليدين، ثُمّ تمّ التخلص من جثمانه في مكان مجهول بتهمة "الخروج على ولي الأمر"؛ أي اتخاذ موقف معارض للسلطة.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السيسي: نقدر التعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ
جولة في أسواق مديرية خب والشعف بعد تحريرها من قوى التحالف السعودي
الملك يقيم مأدبة غداء على شرف رئيس الوزراء الموريتاني
حسين يلتقي رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية ومدير عام شركة يوروسبيس على هامش منتدى أنطاليا
معرض حول مظلومية الشعب اليمني والإعلام المقاوم في جامعة صنعاء
وزير خارجية بغداد يؤكد لنظيره الفنزويلي أهمية تضافر جهود الدول المنتجة للنفط لمواجهة التحديات
ماكرون وشولتس يدعوان بوتين إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا ورفع الحصار عن ماريوبول
نأمل بدء عملية السلام فعليا وإسرائيل مكان مناسب لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار
لبنان المقاوم سيبقى مرفوع الرأس وعلى أميركا أن تيأس من لبنان الخاضع
منظمة ADHRB تناشد مجلس حقوق الانسان للضغط على البحرين للإفراج الفوري عن الدكتور السنكيس
وزارة الدفاع تعلن السيطرة على مناطق جديدة وإسقاط عدة طائرات أوكرانية
نائب إيرلندية أمام الاتحاد الاوروبي: تمييز الكتلة بحق اللاجئين يتغير بحسب عرق وجنسية اللاجئ
الرباط ونواكشوط توقعان على اتفاقية تعاون بين البلدين
في رسالة الى الأوروبيين .. البرلمان ينشر فيديو مزيفًا يصور قصفًا روسيًا يستهدف باريس
السيسي يؤكد دعم مصر لـ"الأونروا" لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 12-03-2022
مصادر استخباراتية عراقیة تكشف اسم خليفة "داعش"الجديد
البخيتي: لن تتوقف عن استهداف المنشآت النفطية للعدوان حتى رفع الحصار
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لقصف مدرعة أوكرانية بقذيفة مدفعية موجهة بالليزر
وزير النفط: صادراتنا النفطية ازدادت في اصعب ظروف الحظر
وزارة الدفاع تعلن السيطرة على مناطق جديدة وإسقاط عدة طائرات أوكرانية
الخطوط الجوية التركية تلغي 407 رحلات في إسطنبول بسبب سوء الاحوال الجوية
الحركة الأسيرة تدعو الأسرى للاستعداد للمعركة الاستراتيجية المرتقبة
لبنان المقاوم سيبقى مرفوع الرأس وعلى أميركا أن تيأس من لبنان الخاضع
السلطات تُعلن إعدام81 شخصاً بتهمة "التورط في الإرهاب"
زعيمة هونغ كونغ: لم نتجاوز ذروة كورونا حتى الآن
نائبة الرئيس الأميركي: سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو
منتدى أنطاليا.. الناتو يهدد بزيادة الضغط على روسيا بالعقوبات
منظمة ADHRB تناشد مجلس حقوق الانسان للضغط على البحرين للإفراج الفوري عن الدكتور السنكيس
ضربات جوية استهدفت مقار لداعش في كركوك