مينسك تؤكد استعدادها للمشاركة في تسوية النزاع في أوكرانيا إذا طُلب منها ذلك

أعلن وزير الخارجية البلاروسي فلاديمير ماكي أن بلاده مستعدة للمشاركة في المفاوضات الجارية بين موسكو وكييف لإنهاء النزاع في أوكرانيا في حال طُلب منها ذلك.

وقال ماكي في مقابلة أجراها معه التلفزيون المركزي البيلاروسي وتم بث مقطعًا منها اليوم السبت: "ما هو دورنا؟ لسنا طرفًا في المفاوضات لكننا لا نتهرب من المسؤولية ومستعدون للمشاركة في العملية التفاوضية والمساهمة في تسوية الوضع إذا ما طلب منا ذلك واستدعت الضرورة ذلك".

وذكر الوزير البيلاروسي أن جهود مينسك مركزة في الوقت الحالي على تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات اللوجستية والتنظيمية والتقنية للوفدين الروسي والأوكراني أثناء عملهما في أراضي بيلاروس.

وفي 28 شباط/فبراير، أجرى الوفدان الروسي والاوكراني في مقاطعة غوميل البيلاروسية أول لقاء بينهما منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وفي 3 آذار/مارس عقد ممثلو كييف وموسكو لقاءً جديدًا في مقاطعة بريست بغرب بيلاروس، اتفق الطرفان خلاله على فتح ممرات إنسانية لإخراج المدنيين من مناطق القتال.

أما الجولة الثالثة من المفاوضات التي جرت في مقاطعة بريست أيضًا، فقال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي إنها لم تتوج بنتائج مرجوة من قبل موسكو، إلا أنه أعرب عن أمله في تحقيق تقدم ملموس خلال الجولة المقبلة من المفاوضات.

المصدر:يونيوز