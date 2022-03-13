الجبهة الديمقراطية: الاحتلال خضع لمطالب أسرانا والمفاوضات جارية لتحقيق ما تبقى منها

قال القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف، إن "الاحتلال الإسرائيلي يمعن في إجراءاته ضد الأسرى في سجون الاحتلال بالعزل والتضييق عليهم والحرمان والإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى الاعتقال الإداري المستمر بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وفي تصريحات لوكالة يونيوز، اليوم السبت، أضاف خلف: "لهذا أقدم الأسرى على الإضراب الشامل عن الطعام إذا لم تستجب إدارة سجون الاحتلال لمطالبهم المتمثلة بعودة الأمور إلى ما قبل الإجراءات عقب عملية نفق الحرية في سجن جلبوع".

وتابع خلف قائلاً: "الاحتلال الإسرائيلي خضع لمطالب أسرانا والمفاوضات لازالت جارية من أجل الاستجابة إلى باقي المطالب"، مشيرًا الى أنه إذا لم يستجب الاحتلال الصهيوني لتلك المطالب، سوف نشهد حالة من التوتر الشديد والدخول بإضراب شامل عن الطعام.