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البرهان يزور معرض إكسبو دبي ويشيد بقدرات الشباب في تحقيق تطلعات الشعب السوداني بالازدهار

زار رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، معرض إكسبو دبي 2020، وأشاد بقدرات الشباب في تحقيق تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار.
رمز الخبر: ۶۴۲۶۱
تأريخ النشر: 12 March 2022

زار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت معرض إكسبو دبي 2020.

وأشاد البرهان خلال زيارته لجناح السودان بالمعرض بجهد القائمين لإبراز "وجه السودان المشرق وعكس الإمكانيات المادية والبشرية" التي تمتلكها الخرطوم.

واعتبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي ان معرض إكسبو دبي هو "عنوانٌ لنهضة ونمو الإمارات ومواكبتها لتطورات الحديثة في العالم".

وأعلن البرهان عن دعم الحكومة والشعب السوداني جناح السودان بالمعرض حتى يحقق المعرض الأهداف المنشودة، مشيداً بقدرات "الشباب في تحقيق تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار"، وفق بيان لمكتبه الاعلامي.

وتعرّف البرهان خلال تفقده لجناح الإمارات بالمعرض، على "تاريخ وإرث الشعب الإماراتي ومراحل النمو والنهضة التي شهدتها الإمارات".

من جانبه، رحّب القائم بأعمال السفارة السودانية بأبوظبي، السفير احمد عبدالرحمن، بزيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي والوفد المرافق له لجناح السودان بالمعرض.

وأوضح السفير احمد أن "مشاركة السودان في المعرض مقدره ومتميزه هدفت الي إبراز الامكانيات التي تتمتع بها السودان".

الى ذلك، أكدت نبويه محمد محجوب، المفوض العام لجناح السودان بمعرض اكسبو دبي، أن الجناح عكس الموارد البشرية والطبيعية التي تذخر بها السودان.

ورافق رئيس مجلس السيادة الانتقالي خلال زيارته المعرض، كلٌّ من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل ابراهيم، وزير الخارجية المكلف علي الصادق، مدير جهاز المخابرات العامة الفريق احمد ابراهيم علي مفضل، المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ركن ميرغني ادريس، رئيس إتحاد أصحاب العمل السوداني هشام حسن السوباط، وسفير الإمارات لدى السودان السفير، حمد محمد الجنيبي.

المصدر:يونيوز

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