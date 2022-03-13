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وزير الخارجية يعقد اجتماعًا "مثمرًا" مع نظيره الأرميني في انطاليا

عقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اجتماعًا مع نظيره الأرميني آرارات ميرزويان، الذي يُشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثاني، وذلك استكمالاً لمساعي تطبيع العلاقات الثنائية.
رمز الخبر: ۶۴۲۵۹
تأريخ النشر: 12 March 2022

عقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اجتماعًا مع نظيره الأرميني آرارات ميرزويان، الذي يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثاني.

وفي تصريحات للصحفيين عقب اللقاء، وصف تشاووش أوغلو اللقاء مع نظيره الأرميني بأنّه كان "مثمرًا"، موضحاً أنّ أذربيجان تدعم عملية تطبيع علاقات بلاده مع أرمينيا.

وأضاف تشاووش أوغلو: "كما تعلمون بدأنا مساراً لتطبيع علاقاتنا، وبعد الرسائل الإيجابية المتبادلة من رئيسنا (رجب طيب) أردوغان و (رئيس الوزراء الأرميني نيكول) باشينيان ، تم تعيين ممثلين خاصين للبلدين".

وتابع قائلًا: "اليوم ناقشنا وقيّمنا مباحثات الممثلين الخاصين، وأود أن أقول بسرور أننا نسعى جاهدين من أجل الاستقرار والسلام في جنوب القوقاز".

وأوضح: "نلقى الدعم من جميع الأطراف لجهودنا في هذا الصدد، أذربيجان ترحب بشكل خاص بالخطوات المتخذة وعملية التطبيع بين تركيا وأرمينيا، كنت في باكو يوم السبت الماضي وأذربيجان تؤيد عملية التطبيع".

من جانبه، قال ميرزويان إن بلاده تبذل جهوداً لتطبيع العلاقات مع تركيا، ولفت الى أنّ الجانبين يسعيان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعرب ميرزويان عن شكره لتشاووش أوغلو على دعوته للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وقال: "أعتقد أن هذه الدعوة هي إشارة إيجابية وقد رحبت بها أيضًا، اتفقنا في اجتماعنا على مواصلة عملية التطبيع من أجل إقامة علاقات دبلوماسية وفتح الحدود دون شروط مسبقة".

وأشار إلى أن الممثلين الخاصين المعينين للبلدين سيواصلان العمل بشكل متبادل بخصوص تطبيع العلاقات.

ويأتي هذا اللقاء استكمالاً لجهود تطبيع العلاقات الثنائية، حيث عقد المبعوثان التركي والأرميني الاجتماع الأول في العاصمة الروسية موسكو، في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعقبه استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

المصدر:يونيوز

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