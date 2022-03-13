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رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: لن نسمح للعدو باتهام صناعتنا النووية

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي انه لن نسمح أبدًا للعدو بتوجيه الاتهام لإيران أو تخريبها من خلال الممارسات الشيطانية للصهاينة ونفوذهم .
رمز الخبر: ۶۴۲۵۶
تأريخ النشر: 12 March 2022

وافاد محمد إسلامي ، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، خلال زيارة لمناطق عمليات الدفاع المقدس إن الحركة العظيمة للسائرين على طريق النور هي أفضل فرصة لشرح قيم الدفاع المقدس للجيل الصاعد  .
واوضح ان حركة السائرين على طريق النور هو هجرة من الظلام إلى النور ، وان هذه الحركة من شانها تعزيز اقتدار البلاد وحيويتها".
وبخصوص الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران ، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "هذه الزيارة كانت في اتجاه التفاعل المتبادل وجهودنا هي عدم السماح للعدو أبدًا بتوجيه الاتهام لايران أو تخريبها من خلال الممارسات الشيطانية للصهانية ونفوذها .
وقال إسلامي ان قراراتنا وعلاقاتنا تقنية ومهنية ، وان النفوذ والارتباط والتاثير السياسي لا يمكنها أن تأخذ علاقاتنا خارج إطار قوانين ومقررات الوكالة".
وقال نائب رئيس الجمهورية انه باستخدام الطاقات والقدرات الداخلية وعبر التاسي بمدرسة الشهداء النوويين سنزيد من قدرة البلاد في مجال الصناعة الدفاعية والعلوم الأساسية".

المصدر:فارس

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