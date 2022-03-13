مباحثات مشتركة بين الخرطوم وأبو ظبي في مجالات الزراعة والتنمية الاقتصادية والمجال العسكري

بحث رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، التعاون في مجالات الزراعة والتنمية الاقتصادية وفي المجال العسكري.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عُقدت بينهما، بقصر الشاطئ في مدينة أبوظبي، في إطار الزيارة غير محددة المدة التي بدأها البرهان للإمارات الخميس.

وتناولت المباحثات، وفق البيان السوداني "العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأبوظبي في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين".

وأفاد مجلس السيادة بأن "ولي عهد أبوظبي أبدى رغبة بلاده في بناء شراكات استراتيجية مع السودان والاستثمار في الزراعة والموانئ البحرية وتطوير السكة حديد إلى جانب التعاون في المجال العسكري وتبادل الخبرات".

وقال إن "ولي عهد أبوظبي أعلن عن ودائع كبيرة (دون تحديد قيمتها) للبنوك السودانية وإقامة المشروعات التنموية في السودان تدفع بالاقتصاد".

بدوره، ثمّن البرهان عمق وأزلية العلاقات السودانية الإماراتية، معرباً عن أمله في "تطوير وتمتين أواصر العلاقات بين البلدين في المجالات كافة".

وأشاد وفق ذات البيان، "بالدعم الكبير الذي ظلت تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للسودان لإنجاح الفترة الانتقالية".

وحسب ما أوردته وسائل إعلام إماراتية، أكد بن زايد دعم بلاده "كل ما يصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق ويحقق تطلعاته نحو التنمية والاستقرار والازدهار".

وشدّد على "أهمية الحوار والتفاهم بين شركاء المرحلة الانتقالية لتجاوز التحديات التي تواجه العملية السياسية وصولاً إلى التوافق الوطني الذي يقود البلاد إلى الاستقرار والوحدة وتوجيه الجهود نحو البناء والتنمية".

المصدر:يونيوز