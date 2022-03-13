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الجهاد الاسلامي: علينا كفلسطينيين التوحد لمواجهة قانون المواطنة وتداعياته

رمز الخبر: ۶۴۲۵۰
تأريخ النشر: 12 March 2022

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب، إن "أحد الأهداف التي أُنشأت من أجل هذه الهيئة الوطنية لإسناد أهلنا بالداخل المحتل هو مواجهة سياسات التطهير العرقي والفصل العنصري وسياسات التهجير الجديد الذي يحاول العدو الإسرائيلي تنفيذه في الداخل المحتل من خلال قانون المواطنة".

وفي تصريح لوكالة يونيز للاخبار اليوم السبت، أكد شهاب أن "هذا القانون عدواني وعنصري وعدائي يستهدف الوجود الفلسطيني ويستهدف الحق الفلسطيني".

وأضاف شهاب أنه "من واجبنا كفلسطينيين ومن المفروض أن نكون صفًا واحدًا في مواجهة هذا القانون وتداعياته".

وكان الكنيست الصهيوني قد أقرّ ليل الخميس الماضي، مشروع قانون يعيد العمل بقانون المواطنة المثير للجدل والذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي يكون فيها أحد الزوجين من الداخل المحتل والآخر من سكّان الضفة الغربية أو قطاع غزّة.

وكان هذا القانون قد دار في فلك المداولات "الإسرائيلية" طيلة 18 عاماً، إذ اعتبرته المحكمة العليا مناهضاً لقواعد حقوق الإنسان وطلبت من الحكومة إسقاطه، أو إقرار قانون بديل يوضح شروط منح المواطنة "الإسرائيلية" لمن يطلبها. وظلت الحكومة تماطل في إقراره، خوفاً من ردود فعل حركات حقوق الإنسان، إذ أنه جاء ليحرم عشرات ألوف الفلسطينيين من المواطنة لأنهم اختاروا زوجاً ما، فلسطينياً أو مصرياً أو أردنياً، من خارج الاراضي المحتلة.

من جانبها، أدانت "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48" ومركز "عدالة" القانوني وحركة العائلات المتضررة، قرار الكنيست باعتباره "القانون الأشد عنصرية في العالم"، وتم تمريره بتوافق نادر بين حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بنيت والمعارضة برئاسة خصمه بنيامين نتنياهو.

 

شهاب: تشكيل الهيئة الوطنية لإسناد أهلنا بالداخل المحتل هو تعميد لقيم ومفاهيم الوحدة

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب، إن "الإعلان عن تشكيل الهيئة الوطنية لإسناد أهلنا في الداخل المحتل هو تعميد للقيم والمفاهيم التي ترسخت في معركة سيف القدس".

وفي تصريح لوكالة يونيوز، اليوم السبت، أضاف شهاب أن "هذه القيم هي قيم ومفاهيم الوحدة، وإننا شعب واحد مصير واحد ومشترك ونحن شركاء في معركة العودة والتحرير".

وتابع قائلاً: "اليوم يعني من خلال هذا الإعلان، نعلن عن فشل السياسات العنصرية الصهيونية والمؤامرة التي حاولت عزل أبناء الشعب الفلسطيني عن بعضه البعض، وجعل كل مكون من المكونات الفلسطينية يغرق في أزماته اليومية وهمومه الحياتية".

وختم شهاب بالقول: اليوم من خلال هذا الإعلان نؤكد بأننا شعب واحد ومصيرنا مصير واحد.

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