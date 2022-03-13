وزارة الدفاع تنشر فيديو لسيطرة قواتها على مطار أوكراني بعملية إنزال

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو قالت إنه يوثق عملية إنزال ناجحة سيطرت خلالها قواتها على أحد المطارات في أوكرانيا.

ونشرت الوزارة هذا الفيديو اليوم السبت، وقالت إنه يظهر "عملية إنزال تكتيكية لوحدات الإنزال الجوي وإحكامها سيطرتها على أحد المطارات في الأراضي الأوكرانية".

وأوضحت الوزارة أن الوحدات المتقدمة هبطت في المطار بواسطة مروحيات وأمنته من جميع الاتجاهات وأمنت إنزال القوات الأساسية المشاركة في العملية بالموقع.

ولفتت إلى تزويد العسكريين الروس المشاركين في العملية ليس بأسلحة نارية فقط بل وبمدافع هاون ومنظومات مضادة للدروع.

ووفقًا لبيان الوزارة، فقد أولت القيادة في تحديد الأهداف خلال العملية اهتمامًا خاصًا إلى تجنيب المدنيين أي ضرر والحفاظ على ممتلكاتهم الموجودة في محيط المطار.

ولم توضح الوزارة اسم المطار وتاريخ العملية.

وكانت وزراة الدفاع قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، عن قيام القوات الجوية بتدمير مطار عسكري في مدينة فاسيلكوف ومركز رئيسي للاستخبارات الإذاعية والإلكترونية في منطقة بروفوري.

يواصل الجيش الروسي تقدمه على عدة محاور وضرب الأهداف العسكرية الأوكرانية في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا، وسط تصعيد غربي مستمر لسياسة العقوبات ضد موسكو.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية سكان دونباس شرق اوكرانيا.

المصدر:يونيوز