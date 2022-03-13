نعمل على تسريع انضمام كييف للاتحاد الأوروبي.. وننتظر فرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلن الرئيس ​الأوكراني​ ​فولوديمير زيلينسكي​، أن "أوكرانيا تعمل مع المفوضية الأوروبية لتسريع انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي." واضاف: ننتظر فرض عقوبات اوروبية جديدة على روسيا.

أكّد الرئيس ​الأوكراني​ ​فولوديمير زيلينسكي​، أن بلاده تعمل مع ​المفوضية الأوروبية​ على تسريع انضمام ​كييف​ إلى ​الاتحاد الأوروبي​.

وأضاف زيلينسكي في كلمة مصورة اليوم السبت: "نحن ملتزمون تمامًا بوقف إطلاق النار في ​ماريوبول​، ونطالب بالإفراج الفوري عن عمدة ميليتوبول".

وتوجّه الى قادة العالم قائلاً: "أدعو قادة العالم لإظهار قدرتهم على التأثير من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا".

وأعلن الرئيس الأوكراني، أن بلاده تنتظر أن يقوم الاتحاد الأوروبي بفرض حزمة عقوبات جديدة على ​روسيا​.

وبيًن أن روسيا ترسل المزيد من القوات إلى أوكرانيا، بعد تكبدها ما وصفها بأنها أكبر خسائرها منذ عقود، حسب قوله.

وتابع زيلينسكي قائلاً إن "قواتنا تبذل جهودًا قصوى لإجبار القوات الروسية على التراجع ودمرت 31 كتيبة روسية".

وأوضح أنه تحدث مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص الضغط على روسيا من أجل إطلاق سراح رئيس بلدية ميليتوبول الذي تقول أوكرانيا إن القوات الروسية خطفته يوم الجمعة.

وحث روسيا، على الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه للسماح بعمليات الإجلاء من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بعد تحميل موسكو المسؤولية عن فشل محاولات الإجلاء السابقة.

ويواصل الجيش الروسي تقدمه على عدة محاور وضرب الأهداف العسكرية الأوكرانية في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا، وسط تصعيد غربي مستمر لسياسة العقوبات ضد موسكو.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية سكان دونباس شرق اوكرانيا.

المصدر:يونيوز