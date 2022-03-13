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يوتيوب يحظر القنوات المرتبطة بوسائل الإعلام الروسية الممولة من الدولة في جميع أنحاء العالم

حظر يوتيوب في جميع أنحاء العالم القنوات المرتبطة بوسائل الإعلام الروسية الممولة من الدولة.
رمز الخبر: ۶۴۲۴۱
تأريخ النشر: 12 March 2022

وكان يوتيوب قد أعلن أمس الجمعة أنه سيحظر على الفور الوصول إلى هذه القنوات، مشيرا إلى "سياسة تمنع المحتوى الذي ينفي أحداث العنف الموثقة بشكل جيد أو يقلل أو يهون من أهميتها".

وقالت خدمة البث المصور الأكثر استخداما في العالم والمملوكة لشركة ألفابيت التي تملك غوغل "إن الغزو الروسي لأوكرانيا يقع الآن في إطار سياستها المتعلقة بالأحداث العنيفة وسيتم حذف المواد المخالفة".

ولفت المتحدث باسم يوتيوب فرشاد شادلو الى أن "حجب القنوات الروسية يتماشى مع تلك السياسة".

وسبق أن حظر يوتيوب قناتي "أر. تي" و"سبوتنيك" الروسيتين المدعومتين من الدولة في جميع أنحاء أوروبا.

ووصفت وسائل الإعلام الحكومية الروسية القيود التي فرضها عليها الموزعون، والتي تشمل متاجر التطبيقات وخدمات التواصل الاجتماعي الأخرى، بأنها "رقابة غير مبررة".

ولم يرد يوتيوب على الفور على طلب للتعليق على القنوات التي تم حظرها وعددها عالميا أو ما إذا كان سيتم اعادتها.

المصدر:يونيوز

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