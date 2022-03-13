إعلام إسرائيلي: بينيت اقترح إقامة "ناتو" خليجي يضم "إسرائيل"

لفتت وسائل إعلامٍ إسرائيليةٍ إلى أنّ "رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اقترح خلال زياراته لدول الخليج مبادرةً عسكرية، هي إقامةُ نوعٍ من حلفِ ناتو خاصٍّ بالخليج، وتكون إسرائيل طبعاً جزءاً منه".

وقال محلل الشؤون العسكرية في قناة "كان" الإسرائيلية، روعي شارون، إنّه "بعد زيارة رئيس الأركان، أفيف كوخافي، للبحرين، سمعنا في الأيام الأخيرة بشأن مبادرةٍ من أجل خلقِ حلفٍ أو ائتلافٍ، يجمع دولاً خليجيةً ضد التهديد الإيراني".

وأضاف شارون أنَّ "تقرير اليوم، في موقع إيلاف السعودي، كشف أنَّ كوخافي التقى أيضاً رئيس الأركان القطري"، وتابع أنّه "إذا ما انضمّت قطر إلى هذا الحلف، وتحوّل الأمر إلى أمرٍ علنيٍّ، فهذا سيكون أمراً كبيراً جداً".

من جهتها، أشارت مراسلة الشؤون السياسية في قناة "كان"، غيلي كوهين، إلى الأمر ذاته أيضاً، وأوضحت أنَّ طرح رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي تضمّن أن "تكون إسرائيل جزءاً من هذا الحلف بالطبع".

وقبل يومين، زار رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، البحرين، حيث التقى مسؤولين فيها، كما سبق أن زارها وزير الأمن بيني غانتس مطلع شباط/فبراير الماضي.

وفي شباط/فبراير أيضاً، زار رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت البحرين، حيث التقى المسؤولين هناك، بالإضافة إلى قائد الأسطول الخامس الأميركي الأدميرال براد كوبر.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات لنائب وزير الخارجية البحريني، عبد الله بن أحمد آل خليفة، قال فيها إن "الموساد موجود في البحرين، كجزء من تعاون الأخيرة، أمنياً ​​واستخبارياً، مع إسرائيل".

وأواخر العام الماضي، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى الإمارات، في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين الطرفين، والتطبيع بين الجانبين في الـ 15 من أيلول/سبتمبر 2020، والذي تمّ توقيعه في واشنطن، برعاية أميركية.

المصدر: الميادين نت