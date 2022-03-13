الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 12-03-2022

أولاً: أحداث
* الجيش: فلسطينيين 2 ألقيا زجاجات حارقة على موقع عسكري في قرية أبو ديس والقوات تقتل أحدهم والأخر يهرب.
* القناة 13: سمح بالنشر: اعتراض طائرتين إيرانيتين بدون طيار كانتا في طريقهما إلى قطاع غزة محملتان بمسدسات.
* كان: اكتشاف حالة إصابة بشلل الأطفال هي الأولى منذ 1989 وهناك تخوف من مئات الحالات الأخرى.
* معاريف: إصابة شرطيين بجروح متوسطة في عملية طعن في القدس وقد تم إطلاق النار على المنفذ وقتله.
* موقع واللاه: مسلحون فلسطينيون فتحوا النار على مركبات مصفحة للجيش اقتحمت بلدة سيلة الحارثية غربي جنين.
* موقع واللاه: توبيخ وتغريم طيار إسرائيلي 500 شيكل لقيامه باختراق حاجز الصوت بطائرة F-35 فوق تل أبيب.
* أمير بوخبوط: مسلحون فلسطينيون أطلقوا النار على مستوطنين في محيط جبل أبو الشوارب جنوب غرب جنين.
* واللاه: شبان فلسطينيون تمكنوا من إحراق برج حراسة في نقطة عسكرية للجيش قرب قرية بدرس شمال غربي رام الله.
* تايمز اوف إسرائيل: إصابة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا.
ثانيًا: مواقف وآراء
* يديعوت: مراقب الدولة: إسرائيل ليست جاهزة لمواجهة استهداف مواقع تخزّن مواد خطرة في حال اندلاع حرب.
* هآرتس: الحكومة تطلب من المحكمة العليا تمديداً إضافياً قبل البتّ بقرار إخلاء الخان الأحمر في القدس الشرقية.
* دانا بن شمعون: الأوضاع في القدس والضفة تتصاعد، وحماس تدفع إلى المزيد من العمليات العسكرية.
* القناة 13: هرتسوغ تلقى حفاوة كبيرة في تركيا، ولكن يبقى الامتحان الأكبر هو الموقف التركي من القضية الفلسطينية.
* واللاه: ستتم زيارة وزير الخارجية التركي الى إسرائيل في 3 أبريل، وستكون أول زيارة لوزير خارجية تركي منذ 15 عامًا.
* القناة 13: لقاء بين قيادات بحماس والقيادة التركية حيث تم ابلاغ حماس أن على القيادات العسكرية مغادرة تركيا.
* موقع واللاه: طالب كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء بينيت الأوكرانيين بالتوقف عن التمادي في انتقاد "إسرائيل".
* ماكور ريشون: السؤال الذي يطرح هو كم عدد المحاولات التي نجحت فيها إيران في استخدام الطائرات المسيرة لنقل الأسلحة إلى قطاع غزة؟
* اعلام عبري: بينيت اقترح على الخليجيين في زياراته إقامة نوع من حلف ناتو خاص بمشاركة "إسرائيل".
* كان: على خلفية انتظار الرد الإيراني على مقتل الضباط في هجوم دمشق، تعد الطائرات بدون طيار الخيار الافضل حاليا.
* واللاه: مسؤولون في المنظومة الأمنية ينتقدون زيارة رئيس الأركان للبحرين.
ثالثًا: إجراءات
* إذاعة الجيش: غادر وزير الشتات إلى بولندا للقاء المنظمات اليهودية والإسرائيلية (الاوكرانيين) الموجودين بالمنطقة.
* يديعوت: تعيين مدير عام مؤسسة التأمين الوطني مئير شبيغلر رئيساً لمديرية الهجرة والاستيعاب.
* المتحدث باسم الجيش: تدمير منزل محمد وغيث جرادات في قرية سيلة الحارثية لضلوعهما في قتل يهودا ديمنتمان.
* يديعوت: مراكز الدعم النفسي والصمود ترسل وفودًا لتقديم الدعم النفسي للاجئين الأوكرانيين في أوكرانيا وبولندا.
* قناة كان: على خلفية أزمة المحادثات النووية: سيقوم نائب رئيس الأركان بزيارة سريعة للولايات المتحدة يوم الأحد.
* موقع 0404: أجرت هيئة النقل بوزارة الدفاع، مناورة أمنية عند حاجز إيرز شمال قطاع غزة.
* قناة كان: تنصيب ضابط من الجيش للعمل كملحق عسكري في البحرين.
* الكنيست: المصادقة في القراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون "المواطنة والدخول إلى الكيان" لعام 2022، بتأييد 45 عضواً فيما عارضه 15.
* يديعوت: وزير الخارجية يائير لابيد قام بزيارة خاطفة الى عمّان والتقى بالعاهل الأردني ووزير الخارجية.
* منسق الحكومة: زيادة حصة التصاريح الممنوحة للفلسطينيين من قطاع غزة لأغراض العمل والتجارة في "الكيان" بـ 2000 تصريح إضافي (إجمالي الحصة 12,000).
المصدر:مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير