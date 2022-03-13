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الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 12-03-2022

رمز الخبر: ۶۴۲۳۹
تأريخ النشر: 12 March 2022

أولاً: أحداث

* الجيش: فلسطينيين 2 ألقيا زجاجات حارقة على موقع عسكري في قرية أبو ديس والقوات تقتل أحدهم والأخر يهرب.

* القناة 13: سمح بالنشر: اعتراض طائرتين إيرانيتين بدون طيار كانتا في طريقهما إلى قطاع غزة محملتان بمسدسات.

* كان: اكتشاف حالة إصابة بشلل الأطفال هي الأولى منذ 1989 وهناك تخوف من مئات الحالات الأخرى.

* معاريف: إصابة شرطيين بجروح متوسطة في عملية طعن في القدس وقد تم إطلاق النار على المنفذ وقتله.

* موقع واللاه: مسلحون فلسطينيون فتحوا النار على مركبات مصفحة للجيش اقتحمت بلدة سيلة الحارثية غربي جنين.

* موقع واللاه: توبيخ وتغريم طيار إسرائيلي 500 شيكل لقيامه باختراق حاجز الصوت بطائرة F-35 فوق تل أبيب.

* أمير بوخبوط: مسلحون فلسطينيون أطلقوا النار على مستوطنين في محيط جبل أبو الشوارب جنوب غرب جنين.

* واللاه: شبان فلسطينيون تمكنوا من إحراق برج حراسة في نقطة عسكرية للجيش قرب قرية بدرس شمال غربي رام الله.

* تايمز اوف إسرائيل: إصابة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا.

ثانيًا: مواقف وآراء

* يديعوت: مراقب الدولة: إسرائيل ليست جاهزة لمواجهة استهداف مواقع تخزّن مواد خطرة في حال اندلاع حرب.

* هآرتس: الحكومة تطلب من المحكمة العليا تمديداً إضافياً قبل البتّ بقرار إخلاء الخان الأحمر في القدس الشرقية.

* دانا بن شمعون: الأوضاع في القدس والضفة تتصاعد، وحماس تدفع إلى المزيد من العمليات العسكرية.

* القناة 13: هرتسوغ تلقى حفاوة كبيرة في تركيا، ولكن يبقى الامتحان الأكبر هو الموقف التركي من القضية الفلسطينية.

* واللاه: ستتم زيارة وزير الخارجية التركي الى إسرائيل في 3 أبريل، وستكون أول زيارة لوزير خارجية تركي منذ 15 عامًا.

* القناة 13: لقاء بين قيادات بحماس والقيادة التركية حيث تم ابلاغ حماس أن على القيادات العسكرية مغادرة تركيا.

* موقع واللاه: طالب كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء بينيت الأوكرانيين بالتوقف عن التمادي في انتقاد "إسرائيل".

* ماكور ريشون: السؤال الذي يطرح هو كم عدد المحاولات التي نجحت فيها إيران في استخدام الطائرات المسيرة لنقل الأسلحة إلى قطاع غزة؟

* اعلام عبري: بينيت اقترح على الخليجيين في زياراته إقامة نوع من حلف ناتو خاص بمشاركة "إسرائيل".

* كان: ‏على خلفية انتظار الرد الإيراني على مقتل الضباط في هجوم دمشق، تعد الطائرات بدون طيار الخيار الافضل حاليا.

* واللاه: مسؤولون في المنظومة الأمنية ينتقدون زيارة رئيس الأركان للبحرين.

ثالثًا: إجراءات

* إذاعة الجيش: غادر وزير الشتات إلى بولندا للقاء المنظمات اليهودية والإسرائيلية (الاوكرانيين) الموجودين بالمنطقة.

* يديعوت: تعيين مدير عام مؤسسة التأمين الوطني مئير شبيغلر رئيساً لمديرية الهجرة والاستيعاب.

* المتحدث باسم الجيش: تدمير منزل محمد وغيث جرادات في قرية سيلة الحارثية لضلوعهما في قتل يهودا ديمنتمان.

* يديعوت: مراكز الدعم النفسي والصمود ترسل وفودًا لتقديم الدعم النفسي للاجئين الأوكرانيين في أوكرانيا وبولندا.

* قناة كان: على خلفية أزمة المحادثات النووية: سيقوم نائب رئيس الأركان بزيارة سريعة للولايات المتحدة يوم الأحد.

* موقع 0404: أجرت هيئة النقل بوزارة الدفاع، مناورة أمنية عند حاجز إيرز شمال قطاع غزة.

* قناة كان: تنصيب ضابط من الجيش للعمل كملحق عسكري في البحرين.

* الكنيست: المصادقة في القراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون "المواطنة والدخول إلى الكيان" لعام 2022، بتأييد 45 عضواً فيما عارضه 15.

* يديعوت: وزير الخارجية يائير لابيد قام بزيارة خاطفة الى عمّان والتقى بالعاهل الأردني ووزير الخارجية.

* منسق الحكومة: زيادة حصة التصاريح الممنوحة للفلسطينيين من قطاع غزة لأغراض العمل والتجارة في "الكيان" بـ 2000 تصريح إضافي (إجمالي الحصة 12,000).

المصدر:مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير

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