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مجموعة الدول السبع تدعو إلى عدم فرض قيود على الصادرات الغذائية بسبب الازمة الأوكرانية

دعت مجموعة الدول السبع الصناعية، الجمعة، الدول على عدم تقييد صادراتها الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا بعد اجتماع لوزراء الزراعة لمناقشة الأزمة في برلين.
رمز الخبر: ۶۴۲۳۵
تأريخ النشر: 12 March 2022

ودعا الوزراء، في بيان مشترك، جميع الدول إلى إبقاء أسواقها الغذائية والزراعية مفتوحة، واتخاذ الاحتياطات ضد فرض قيود غير مبررة على الصادرات

وقال وزير الزراعة الألماني الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة مجموعة السبع، إنه "قلق للغاية" بشأن التأثير المحتمل في حال تقليص الصادرات.

وقال جيم أوزدمير: "إذا فكر الجميع في أنفسهم في هذا الوضع، فسيؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة وسيتسبب في ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى. هذه تكاليف يمكن تجنبها ولسنا في حاجة إليها فالأزمة بالفعل سيئة بما يكفي".

وردا على سؤال حول العقوبات المحتمل فرضها على الصناعة الزراعية الروسية، قال أوزدمير إن المناقشة "مماثلة.. لتلك التي نجريها في مجالات أخرى، مثل الطاقة.. أتمنى لو كنا أكثر استقلالية، لكننا لسنا كذلك، ولهذا أعتقد أن الإجابة الصادقة هي أننا ننظر أولا إلى كل شيء معا وندرسه، لكننا لا نتخذ قرارات منعزلة يكون لها أيضا تأثير على الآخرين".

وأدت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بما في ذلك الغذاء والنفط، إذ تعد كل من روسيا وأوكرانيا منتجين رئيسيين للمواد الغذائية، بما في ذلك زيت عباد الشمس والقمح، ويعتمد الشرق الأوسط بشكل خاص على واردات من البلدين.

المصدر:يونيوز

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