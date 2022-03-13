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تنصيب جابرييل بوريك الرئيس الأصغر سنا في تاريخ البلاد

تم تنصيب غابريال بوريك، السياسي اليساري البالغ من العمر 36 عاما، أمس الجمعة رئيسا جديدا لتشيلي، وهو أصغر من يتولى المنصب، للفترة ما بين 2022-2026.
رمز الخبر: ۶۴۲۳۰
تأريخ النشر: 12 March 2022

نُصب غابريال بوريك، السياسي اليساري البالغ من العمر 36 عاما، أمس الجمعة رئيسا جديدا لتشيلي، وهو أصغر من يتولى المنصب، للفترة ما بين 2022-2026.

وقال رئيس الدولة الشاب في خطابه أمام قصر الرئاسة، "كما توقع سلفادور أليندي منذ نحو خمسين عاما، نحن مرة أخرى نفتح طرقًا رائعة سيمر فيها الرجال والنساء الأحرار لبناء مجتمع أفضل. عاشت تشيلي!".

ويلمح بوريك بذلك إلى آخر خطاب ألقاه الرئيس الاشتراكي الأسبق قبل انتحاره في 1973 في قصر لامونيدا الرئاسي نفسه.

وأضاف فونت أمام حشد من عشرات الآلاف من التشيليين المبتهجين الذين تجمعوا في ساحة الدستور "ما كنا سنصل إلى هنا لولا تحركاتكم" في إشارة إلى الثورة الاجتماعية التي هزت البلاد في 2019. وهتف الحشد بشكل متواصل "الصديق بوريك الشعب معك".

وكان اليوم الأول حافلا بالمبادرات الرمزية. فخلال مراسم تنصيبه لتولي الرئاسة خلفا لسيباستيان بينيرا (2010-2014 و2018-2022)، أقسم بوريك حسب التقاليد على احترام الدستور "أمام الشعب التشيلي".

ثم أدى بوريك اليمين الدستورية أيضا وأعضاء حكومته البالغ عددهم 24 وزيرا ويبلغ متوسط أعمارهم 42 عاما ومعظمهم من النساء (14 من أصل 24 وزيرا) اللواتي سيشغلن مناصب سيادية مثل وزارات الداخلية أو الدفاع أو الخارجية.

المصدر:يونيوز

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