هاريس: أي هجوم متعمد يستهدف المدنيين في أوكرانيا يُعد جريمة حرب

قالت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس، أثناء زيارتها لرومانيا الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يبدي أي إشارة تدل على رغبته في الانخراط في الدبلوماسية، مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثالث.

ورأت هاريس، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروماني، أن "أي هجوم متعمد يستهدف المدنيين في أوكرانيا يُعد جريمة حرب". كما أبدت دعمها للجهود التي تبذلها رومانيا في مساعدة اللاجئين القادمين من أوكرانيا.

وجددت هاريس، التي تقوم حالياً بجولة في البلدان التي تشكل الجبهة الشرقية للناتو، التزام الولايات المتحدة بحماية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

من جهته، قال الرئيس الروماني إن من الضروري جعل المجموعة القتالية التابعة لحلف شمال الأطلسي في رومانيا جاهزة للعمل سريعاً. وقال الرئيس كلاوس يوهانيس: "خلال المحادثات، شددت على ضرورة جعل المجموعة القتالية لحلف الأطلسي في رومانيا جاهزة للعمل في أسرع وقت ممكن".

وبوخارست هي ثاني محطة لهاريس في رحلة تستغرق ثلاثة أيام في أوروبا الشرقية.

وفي وارسو، اجتمعت هاريس الخميس مع زعماء بولنديين ولاجئين أوكرانيين، وجاءت زيارة هاريس لبولندا وسط خلاف بين البلدين بشأن إمداد أوكرانيا بطائرات حربية.

المصدر:يونيوز