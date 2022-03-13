زعيمة هونغ كونغ: لم نتجاوز ذروة كورونا حتى الآن

قالت زعيمة هونج كونج كاري لام إن تفشي كوفيد -19 في المدينة لم يتجاوز ذروته رغم أن عدد الحالات اليومية المسجلة مؤخرًا أظهر انخفاضًا طفيفًا.

أضافت لام للصحفيين، اليوم السبت، "في هذه اللحظة لا يمكننا أن نقول بشكل مريح أننا تجاوزنا الذروة".

وتابعت لام إن "الإمدادات الغذائية الطازجة من البر الرئيسي للصين عادت إلى حد كبير إلى مستوياتها السابقة بعد أن تسبب الذعر في الشراء من الجماهير في الأسابيع القليلة الماضية في نفاد البضائع من بعض المتاجر بشكل يومي".

وسجلت هونغ كونغ أعلى معدل وفيات لكل مليون شخص على مستوى العالم في الأسبوع المنتهي في التاسع من آذار/مارس، ومعظمهم من كبار السن غير المطعمين.

وأمس الجمعة، سجلت السلطات الصحية 29381 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19، مقابل 31402 حالة يوم الخميس.

المصدر:يونيوز