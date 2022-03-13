الادارة الاميركية تضع حماية على مدار الساعة للمتورطين في اغتيال الفريق قاسم سليماني

وفقًا لـ" سي بي اس نيوز" ، يُظهر تقرير قدمته وزارة الخارجية الأميركية إلى الكونجرس الأميركي في يناير 2022 أن الوزارة تعتقد أن وزير الخارجية السابق مايك بومبيو وبريان هوك مسؤولو الشان الايراني في إدارة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب يواجهان خطر التهديد بالموت.

وفقًا لهذه التقييمات ، وضعت الحكومة الأميركية إجراءات أمنية على مدار الساعة لهذين الشخصين خلال عامي 2021 و 2022.

وجذبت الإجراءات الأمنية الصارمة وفريق الحماية لمايك بومبيو الانتباه مؤخرًا. ويشارك بومبيو ، المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، في البرامج العامة ، بما في ذلك في مؤتمر "اجراءات الجمهوريين في اميركا" الأخير ، في ظل تدابير أمنية صارمة وتشبه الإجراءات الأمنية التي تم توفيرها له إجراءات الحماية لوزراء الحكومة في الولايات المتحدة.

وتابعت شبكة سي بي إس نيوز أن اخر تقييم وقعه نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الإدارة والموارد بريان ماكونيل ينص على أن بومبيو مهدد "من قبل قوة أو عنصر أجنبي".

وذكر بريان ماكيون أيضًا في تقييمه أنه في ثلاث حالات على الأقل ، كان آخرها في نوفمبر 2021 ، تعرض برايان هوك للتهديد بشكل خاص.

وزعمت وسائل الإعلام الأميركية أن العديد من المسؤولين الأميركيين أكدوا أن القوة الأجنبية المقصودة في هذا التقييم هي ايران . ومع ذلك ، لم يتم تقديم أي معلومات محددة حول كيفية حدوث هذه التهديدات.

المصدر:فارس