أكثر من 5 آلاف امرأة تعمل في الشرطة المغربية

عرف المغرب خلال السنوات الأخيرة، طفرة نوعية، على مستوى مشاركة النساء في الحياة الاجتماعية بشكل عام، حيث تقلدن النساء وظائف عديدة، كانت سابقا، وإلى زمن قريب، حكرا على الرجال، منها ميدان الشرطة وجهاز الأمن.

وبحسب المعطيات الرسمية التي أعلنت عنها المديرية العامة للأمن الوطني ضمن حصيلتها السنوية لسنة 2021، فقد بلغ العديد العام للمديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الماضية 78 ألفا و146 شرطيا، من بينهم خمسة آلاف و895 شرطية، يتوزعن بين الموظفات والموظفين العاملين بالزي المدني والرسمي، بمتوسط سن يناهز 39 سنة على الصعيد الوطني.

وتضم المديرية العامة للأمن الوطني، حاليا أكثر من 5 آلاف شرطية، منهن عميدات شرطة، ومفتشات شرطة، وضابطات، ومنهن رئيسات دوائر، وشرطيات فرقة الأخلاق العامة، إلى جانب تعيين بعضهن في مناصب المسؤولية بمصلحة مكافحة الجريمة الإلكترونية، ومصلحة الجريمة المالية والاقتصادية، ومصلحة مكافحة العنف ضد النساء وكذا المصالح الاجتماعية للأسرة موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أشاد المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي بالأدوار الطلائعية التي تضطلع بها النساء الشرطيات في مختلف المجالات والتخصصات الأمنية، منوّهاً بما اعتبره “التضحيات الجليلة التي تبذلها نساء الأمن الوطني في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين".

المصدر:يونيوز