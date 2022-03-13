علييف يبحث مع وزير الطرق الإيراني سبل تعزيز التعاون بين البلدين

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أمس الجمعة، مع وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني رستم قاسمي والوفد المرافق له، وبحث معه سب تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد الطرفان على أهمية انشاء مذكرة تفاهم بشأن طرق مواصلات جديدة بين منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية لأذربيجان وجمهورية نخجيوان ذاتية الحكم مرورا بأراضي الجمهورية الإسلامية.

ووصف الطرفان هذه الخطوة بـ"المؤشر الإيجابي" لعلاقات الصداقة بين البلدين.

وأشار الجانبان الى ان الممر الجديد سيكون ممرا دوليا مهما للنقل وكذلك لجهة نقل الطاقة الكهربائية.

هذا وشددا على أهمية التعاون في مجال النقل بين أذربيجان وايران بالنسبة للبلدين والمنطقة والعالم، إلى جانب التأكيد على أهمية تسيير الرحلات الجوية بين البلدين.

المصدر:يونيوز