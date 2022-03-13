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الأمم المتحدة تحذر من مجاعة كبرى في بعض الدول بسبب الأزمة الأوكرانية

تتزايد المخاوف في العديد من الدول في العالم من استمرار الأزمة الأوكرانية، بسبب تداعياتها الملموسة على إمدادات هذه الدول بالقمح.
رمز الخبر: ۶۴۲۰۸
تأريخ النشر: 12 March 2022

وارتفعت أسعار القمع عالمياً بشكل قياسي منذ بدء الأزمة، في حين تحذر الأمم المتحدة من أن تتسبب الحرب بمجاعة كبرى في الدول الاكثر فقراً كاليمن.

وأظهرت توقعات للأمم المتحدة أن الحرب في أوكرانيا قد يكون لها تبعات خطيرة على توزيع الغذاء في الدول النامية.

وخلصت محاكاة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة الأممية (فاو) إلى أنه إذا طرأ تخفيض لصادرات الحبوب الأوكرانية والروسية وارتفعت الأسعار على مستوى العالم، سيهدد سوء التغذية ملايين الأشخاص بحلول العام المقبل.

وتقدر منظمة الفاو ارتفاع عدد من سيعانون من سوء التغذية على مستوى العالم من خمسة ملايين إلى 13 مليون شخص بحلول 2023 إذا استمر الصراع في أوكرانيا شهورا. وستتأثر بشكل خاص منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضحت منظمة الفاو ان نحو 50 دولة على مستوى العالم تعتمد على واردات القمح من أكرانيا أو روسيا.

المصدر:يونيوز

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