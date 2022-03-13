انعقاد منتدى انطاليا للدبلوماسية وستولتنبرغ يقول إن أثر العقوبات على روسيا يشمل الجميع

وأضاف ستولتنبرغ خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي أن "العقوبات ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد روسيا، مع الضغط المستمر لدفع بوتين إلى طاولة الحوار، كل حرب تنتهي إلى طاولة المفاوضات".

وتابع الأمين العام لحلف الناتو: "يجب احترام أحقية الدول في تقرير مستقبلها، ونحترم رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو، وعلى روسيا أن تحترم رغبة وقرارات الدول".

ونوه ستولتنبرغ: "قرار الانضمام إلى الناتو من عدمه متروك لأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، الأمر متروك لأعضاء الحلف الثلاثين لتقرير ما إذا كانت أوكرانيا مستعدة للعضوية. لقد كان من الواضح لفترة طويلة أن عضوية أوكرانيا ليست شيئا لا مفر منه، وليست شيئا يجب أن يحدث في المستقبل القريب. لكننا نتحدث عن مبدأ حق كل دولة في أن تقرر بنفسها... روسيا طالبت بعدم توسع الناتو، والحلف يتبع سياسة الأبواب المفتوحة".

وقال إن التحالف لن يتخلى عن سياسة "الباب المفتوح". وشدد على أن "سياسة الباب المفتوح التي يتبعها الناتو لا تؤثر فقط على أوكرانيا. فالسويد وفنلندا، وهما ليسا عضوان في الناتو، تعارضان بشكل قاطع قرارات عدم توسيع الحلف".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السادس عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

المصدر:يونيوز