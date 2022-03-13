نائبة الرئيس الأميركي: سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو

تزور نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس رومانيا لبحث أزمة اللاجئين المتزايدة في المنطقة، بعد يوم من فشل المحادثات بين وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا في تحقيق أي تقدم لوقف الصراع.

والتقت هاريس بالقوات الأمريكية والبولندية، في مطار شوبان في وارسو، حيث جددت تعهد واشنطن بالدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو.

وفي تصريحات اخرى خلال زيارتها لرومانيا، قال هاريس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يبدي أي إشارة تدل على رغبته في الانخراط في الدبلوماسية، مع دخول العملية في أوكرانيا أسبوعها الثالث.

وأبدت هاريس دعمها للجهود التي تبذلها رومانيا في مساعدة اللاجئين القادمين من أوكرانياـ وجددت التزام الولايات المتحدة بحماية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي خلال جولة تقوم بها في البلدان الواقعة في الجبهة الشرقية للحلف، وقالت إن أي هجوم يستهدف المدنيين في أوكرانيا يعد جريمة حرب.

المصدر:يونيوز