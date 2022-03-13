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الدفاع الامريكية: قناة الاتصال بين البنتاغون والدفاع الروسية تعمل على منع الصدامات العرضية

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، أن قناة الاتصال بين "البنتاغون" ووزارة الدفاع الروسية تعمل على منع الصدامات العرضية، لكنها لم تستخدم في أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۴۲۰۲
تأريخ النشر: 12 March 2022

وقال كيربي في مؤتمر صحافي مساء اليوم الجمعة: "بالنسبة لقناة الاتصال لا يمكنني قول أي شيء محدد، لم يكن هناك شيء مطلوب من حيث المحتوى، لكننا نختبره مرة أو مرتين يوميا، وحتى الآن باستثناء حالتين استجاب الروس لذلك، نعلم أنهم يعرفون إشاراتنا ويستجيبون لها".

وأضاف: "نعلم أن الجانب الروسي يعرف كيفية استخدام هذه القناة".

وقال المتحدث باسم البنتاغون، إن الولايات المتحدة الأمريكية تختبر خط عدم الاشتباك مع الروس أكثر من مرة يوميا، مؤكدا أنه مع استثناءات قليلة كان فعالا.

وأوضح أن وزارة الدفاع الأمريكية، تنسق مع الحلفاء والشركاء لتأمين القدرات اللازمة لأوكرانيا والتي نعلم أنها قادرة على استخدامها.

وأفاد المتحدث باسم البنتاغون، أن أمريكا لم تر أي مؤشرات على إمكانية انتقال الصراع من أوكرانيا إلى مناطق أخرى، مشيرا الى أنه بإمكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يوقف الحرب الآن عبر موافقته على حل دبلوماسي ووقف القصف والقتل.

ولفت الى أن الروس اعترفوا باستخدام صواريخ موجهة بعيدة المدى في أوكرانيا، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم رصد أي مؤشرات تدل على انتشار قوات بيلاروسية داخل أوكرانيا.

وشدد جون كيربي، على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن اليوم، أن روسيا ستواجه عواقب قاسية، وذلك في حال استخدامها أسلحة كيميائية في الصراع الدائر حاليا في أوكرانيا.

وأشار كيربي في وقت سابق إلى أن البنتاغون وعلى خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أطلق قناة اتصال مع وزارة الدفاع الروسية منذ الأول من مارس الجاري لمنع الحوادث العسكرية العرضية.

وذكر أن "الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بعدد من قنوات الاتصال مع روسيا لبحث أهم القضايا في مجال الأمن في حال حدوث ظروف غير متوقعة أو طارئة".

المصدر:يونيوز

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