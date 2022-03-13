رئيس الوزراء الإيطالي: أوروبا تنفق 3 أضعاف نفقات روسيا على الدفاع

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أن بلاده “لم تدخل في حيز اقتصاد الحرب بعد”، وأردف “علينا الاستعداد له، وبشكل خاص بالنسبة للإمدادات مثل الغذاء”.

وخلال مؤتمر صحفي في فرساي الفرنسية الجمعة، إثر اختتام أعمال المجلس الأوروبي، قال دراغي إن “بعض الإنذارات التي رأيتها في الصحف مبالغ فيها إلى حد كبير. التحضير لا يعني أنها أمور يجب أن تحدث، وإلا سنكون في حالة اقتصاد حرب بالفعل، مع التقنين المترتب عليه”.

وبشأن العقوبات ضد روسيا، أضاف رئيس الحكومة: “لا أعتقد بأنني أرى حتى الآن على الأقل، خطر توسع رقعة الصراع الدائر بأوكرانيا ليشمل دولًا مثل جورجيا ومولدوفا”، وهذا “هو السبب أيضا في أن العقوبات ثقيلة وصارمة: فكلما زادت ثقلاً، قل خطر انتشار الصراع العسكري”.

وذكّر دراغي بأن “ما قاله الرئيس (الأمريكي) جو بايدن مهم أيضًا لدعم الاقتصاد، حتى تصبح هذه العقوبات القوية مستدامة داخل البلدان التي وافقت عليها عن قناعة”. واختتم بالقول: “لا بد لي مرة أخرى من أن أشكر البرلمان ولا سيما حزب المعارضة، على موافقته على مقترحاتنا، كرد فعل إيطالي على الأزمة الأوكرانية”.

وقال ماريو دراغي، إن الاتحاد الأوروبي ينفق ثلاثة أضعاف ما ينفقه الاتحاد الروسي في مجال الدفاع، وذلك نقلاً عن السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل.

وأضاف “هذه حقيقة أدهشتني”، فقد “كنت اعتقد دائماً أن هذه النفقات كانت أقل من ذلك بكثير”. وأشار رئيس الحكومة إلى أنه، لهذا السبب، “إننا بحاجة إلى تحقيق تنسيق أفضل بكثير مما نحن عليه اليوم”.

المصدر:يونيوز